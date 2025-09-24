대전 '갑천생태호수공원' 오는 27일 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오후 5시 개장식과 축하행사 열려

총사업비 950억 원이 투입된 대전 '갑천생태호수공원'이 오는 27일 개장한다.

대전도시공사(사장 정국영)가 조성한 갑천생태호수공원은 43만 1244㎡ 규모로 조성됐으며, 이 중 호수 면적은 약 9만 3510㎡다.

2015년 최초 사업계획 승인 이후 환경 문제로 지지부진했던 사업은 민선 8기 들어 대전시와 도시공사의 적극적인 노력으로 시민환경 단체와의 협의를 통해 공원의 생태기능 강화를 통해 지역사회의 동의를 얻어 신속히 추진됐다.

공원의 주요 시설로는 공원을 상징하는 전망대와 오름 언덕, 출렁다리, 강수욕장 등 있으며, 특히 갑천변 자연 생태적 안정성이 확장되도록 습지원, 갈대원 등 동물 서식 환경을 마련해 환경친화적인 공원의 면모를 갖췄다.

이에 더해 다양한 테마의 정원 공간, 이벤트 마당·잔디광장 등 조경 시설, 휴게공간, 어린이놀이터, 커뮤니티센터, 2.7㎞에 달하는 호수 변 산책로, 펫 쉼터 등 알찬 시설로 채워져 있다.

특히 산책 중 쉴 수 있는 공간을 다수 마련해 이용객의 편의를 위해 세심한 배려를 했다.

정국영 사장은 "대전 갑천생태호수공원은 명품도시 대전의 랜드마크가 될 것"이라며 "공원이 시민들의 휴식공간과 다양한 생물 종의 보존을 위한 역할을 하는 대전의 명소가 되도록 시민 여러분의 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.

한편, 27일 오후 5시부터 대전 갑천생태호수공원 수변광장 일원에서는 호수공원 개장식과 축하 행사가 열린다. 이날 행사 1부는 지역 전문예술인들의 축하공연이 열리고, 개장식 행사 후 2부 축하공연에는 장민호, 알리, 정동하, 김의영, 뻔뻔한 클래식 등 인기 가수의 공연이 이어진다.





또한 27일부터 28일까지 이틀간 오후 1시부터 6시까지 다양한 체험 부스와 플리마켓도 운영된다. 행사는 누구나 입장할 수 있다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

