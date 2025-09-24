과방위 '해킹사태' 청문회…KT·롯데카드 집중 난타에 '대국민 사과'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KT 김영섭·롯데카드 조좌진 등 소환…MBK 김병주 연이틀 불출석

與 황정아, KT 겨냥 "얍삽한 건지, 무능한 건지…해체해야 할 수준"

국회 과학기술정보방송통신위원회는 24일 KT·SKT·LG유플러스 등 이동통신사 3사와 롯데카드에서 잇따라 발생한 해킹 사태에 대한 청문회를 열고 책임 규명에 나섰다. 김영섭 KT 대표이사와 조좌진 롯데카드 대표이사는 이 자리에서 대국민 사과 메시지를 전했다.

과방위 소속 여야 의원들은 이날 국회에서 열린 청문회에서 해킹 사태의 경위와 피해자에 대한 보상 조치, 재발 방지 대책을 질의했다.

김영섭 KT 대표이사가 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 통신·금융 대규모 해킹사고에 대한 청문회에 출석해 고개 숙여 인사하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 윤종하 MBK파트너스 부회장, 조좌진 롯데카드 대표이사, 김영섭 KT 대표이사. 2025.9.24 김현민 기자

AD

증인·참고인으로는 김 대표이사와 조 대표이사를 비롯해 윤종하 MBK파트너스 부회장, 서창석 KT 네트워크부문장, 이종현 SK텔레콤 통합보안센터장 부사장 등 10명이 출석했다. 롯데카드 대주주인 MBK파트너스 김병주 회장은 전날 국회 정무위원회 간담회에 이어 이날 청문회에도 출석하지 않았다.

청문회에선 KT와 롯데카드를 향한 여야 의원들의 질타가 쏟아졌다. 황정아 더불어민주당 의원은 KT 소액결제 피해에 대해 "단순히 개인정보가 유출된 것과는 차원이 다른 피해가 발생했다. 실제로 돈까지 털렸다"며 "KT 자체가 해체돼야 할 수준"이라고 강하게 질타했다.

이어 김 대표이사를 겨냥해 "얍삽한 건지, 무능한 건지 결국 다 밝혀질 내용을 거짓말하고 있다"며 "대표직에 연연하지 않고 이 사태를 책임진 뒤 내려오겠다고 해야 하지 않겠냐"고 쏘아붙였다.

이상휘 국민의힘 의원은 "2025년은 대한민국이 탈탈 털린 해"라며 "국민에게 엄청난 피해를 주고 있다"고 김 대표이사와 조 대표이사의 책임을 지적했다.





AD

이에 김 대표이사는 "소액 결제 관련해 여러 사고를 저질러 고객뿐 아니라 전 국민에게 걱정과 심려를 끼쳐 정말 죄송하다"고 머리를 숙였다. 조 대표이사도 "고객의 신용정보를 다루는 금융회사로서 고객 정보가 유출됐다는 것 자체만으로 엄청난 실수이자 잘못"이라며 "소비자의 피해와 불편을 최소화하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>