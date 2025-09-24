대전TP, 임직원 사칭 위조 명함·허위 계약서 주의 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"물품을 먼저 납품하면 대금을 추후 지급하겠다"

"물품을 먼저 납품하면 대금을 추후 지급하겠다"는 방식으로 대전테크노파크 재단 임직원을 사칭해 위조 명함과 허위 계약서를 내세운 사기 시도가 발생했다.

대전 TP는 이에 따라 시민과 지원기업, 협력업체에 각별한 주의를 당부했다.

사칭범은 재단 직원으로 가장해 명함·구매계약서·발주서·직인까지 정교하게 위조하고 "물품을 먼저 납품하면 대금을 추후 지급하겠다"는 방식으로 6000만 원 규모의 물품 구매대행을 시도했다.

대전 TP는 과거에도 유사한 사칭 시도가 간헐적으로 발생할 때마다 안내와 주의를 당부해 왔으나, 이번처럼 수천만 원대에 달하는 치밀하고 대담한 범행이 확인된 것은 처음이라고 설명했다.

해당 업체가 납품 전 사실 여부를 확인해 피해는 막을 수 있었지만, 재단은 이번 사건을 '심각한 위협 수준'으로 보고 재발 방지를 위한 대응 강화에 나섰다.

대전 TP 측은 유사 범행의 재발 가능성을 배제할 수 없다고 보고 공식 채널을 통한 안내와 예방 활동을 강화하고 신속 대응 체계를 보강해 피해 차단에 전력을 다할 방침이다.

대전 TP는 ▲사전 입금 요구나 사후 정산을 빌미로 한 금전·물품 요청은 절대 없으며 ▲모든 계약은 반드시 입찰 공고나 재단 공식 홈페이지에 기재된 담당 부서를 통해서만 진행된다고 강조했다.

또한 의심스러운 연락을 받을 경우 즉시 재단 대표번호를 통해 사실 여부를 확인하고, 감사실·경찰에 신고하며 전화번호 식별 앱에 등록해 추가 피해를 막아 달라고 당부했다.





대전 TP 이선희 대외협력팀장은 "최근 공공기관의 신뢰를 악용한 정교한 사칭 범죄가 증가하고 있고, 수법까지 대담해지고 있어 철저한 경계가 필요하다"며 "재단은 신속한 안내와 홍보를 통해 유사 피해를 사전에 차단하고, 경찰 등 유관기관과 협력해 강력히 대응해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

