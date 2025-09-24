홍천군, 강원 전략산업 벤처펀드 참여…미래 첨단산업 거점 도약 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바이오·헬스-푸드테크 중심…홍천군 미래 성장동력 본격 육성

지역 기업 글로벌 경쟁력 강화…청년 일자리 창출까지

강원도 홍천군(군수 신영재)은 강원특별자치도의 '강원 전략산업 벤처펀드'가 지난 23일 출범함에 따라 1500억원 규모로 조성될 강원형 전략산업 벤처펀드에 참여해 지역 기업 성장과 산업 혁신 생태계 조성에 박차를 가할 계획이라고 24일 밝혔다.

홍천군청 전경. 홍천군 제공

이번 '강원 전략산업 벤처펀드'는 강원특별자치도와 홍천군을 비롯한 7개 시·군이 함께 조성하는 사업으로, 지난 2월 중소벤처기업부 주관 '지방시대 벤처펀드' 공모에 선정되어 한국모태펀드로부터 600억원의 출자금을 확보했다.

여기에 NH농협은행과 한국벤처투자가 공동 출자하면서 총 1056억원 규모의 모펀드가 결성되었으며, 이를 기반으로 자펀드를 순차적으로 조성해 총 1500억원 규모로 확대, 반도체·바이오·수소·미래차·푸드테크·방위산업·기후테크 등 7대 첨단산업을 집중적으로 육성해 나갈 방침이다.

홍천군은 지난해 '기회발전특구'로 지정된 6개 시군 중 하나로, 2025년 7월 원주시·강릉시·삼척시·태백시·횡성군과 함께 '강원형 전략산업 벤처펀드' 조성 관련 공동 협약을 체결했다.

협약에는 역할 분담, 부담금 납입, 사업 추진 및 정산 등 펀드 운영에 필요한 사항들이 포함되어 있으며, 홍천군은 이번 협약에 따라 적극적인 참여 의지를 보여왔다.

특히, 홍천군은 이번 펀드 조성 과정에서 20억원 규모의 참여와 함께 2배 의무 투자액을 설정해, 관내 기업이 총 40억원의 투자를 받을 수 있을 것으로 전망된다.

앞으로 바이오·헬스, 푸드테크, 방위산업 소재 등 지역 특화산업을 중심으로 전략적 투자를 확대하고, 기존 융자금·보조금과 달리 포괄적인 경영 자금으로 활용될 수 있는 벤처펀드의 투자 구조를 통해 지역 기업이 실질적인 성장을 이루도록 지원할 계획이다.

신영재 홍천군수는 "이번 강원형 전략산업 벤처펀드는 홍천군이 미래 첨단산업 거점으로 도약할 수 있는 중요한 발판이 될 것"이라며, "지역 기업 유치와 투자 확대를 통해 청년 일자리 창출과 지역경제 활성화에 앞장서겠다"고 말했다.





홍천군은 앞으로도 강원특별자치도의 전략산업과 연계해 기업 투자 생태계 확장, 민간투자 활성화, 혁신기업 육성을 지속적으로 추진하며, 지역경제의 지속 가능한 성장을 견인할 계획이다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

