양주시, 가을 천일홍 속 시민 러닝 이벤트 '별산런' 진행

경기 양주시가 오는 10월 12일 나리농원에서 시민 참여형 SNS 영상 콘텐츠 '별산런'을 개최한다.

'별산런' 포스터. 양주시 제공

이번 행사는 나리농원 천일홍 꽃밭을 배경으로 양주시 SNS 대표 캐릭터 별산이 시민과 소통하며 3km 러닝에 참여하는 방식으로 진행된다.

'별산런'은 온라인 신청과 현장에서 참가를 신청한 시민 100명이 참여할 수 있으며, 참가 신청은 네이버폼을 통해 10월 5일까지 가능하다.

행사에서 촬영된 영상은 유튜브 '양주 별산' 채널에 게시돼 시민 누구나 다시 보기로 확인할 수 있다.

양주시는 이번 행사를 통해 시민 참여형 콘텐츠를 확대하고, 지역의 대표 가을 관광자원을 알릴 계획이다.





김영준 홍보담당관은 "별산런은 시민과 함께 소통하며 즐기는 이벤트이자 러닝을 통해 양주시 가을을 경험할 수 있는 기회"라며 "많은 시민이 참여해 별산과 함께 즐거운 시간을 보내길 바란다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

