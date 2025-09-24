LS-한진, 물류 인프라 전동화 및 전력 신사업 협력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물류거점 내 전기 충전 인프라 구축

신재생에너지 발전소 공동 개발 등 협력 확대

LS이링크, 한진과 손잡고 대규모 인프라 확대

LS와 한진, 두 그룹은 23일 친환경 물류를 기반으로 하는 스마트 전동화 및 전력 신사업 협력 추진을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

김대근 LS이링크 대표(오른쪽)와 노삼석 (주)한진 대표이사 사장이 물류 인프라 전동화 및 전력 신사업 협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. LS 제공

AD

양사는 이날 김대근 LS이링크 대표, 노삼석 한진 대표이사 사장, 조현민 한진 사장 등 임직원 10여명이 참석한 가운데서 업무협약(MOU)을 체결했다. 이에 따라 향후 두 회사는 LS이링크의 대용량 전기 충전 기술과 한진의 물류 네트워크 등을 결합해 물류 인프라의 전동화, 신재생에너지 및 전력 신사업 추진, 대규모 차량 운용 데이터 기반의 통합 운영 플랫폼 구축 등 다양한 프로젝트를 추진할 계획이다.

이번 MOU는 앞서 그룹 간에 체결된 전략적 업무협약의 연장선에서 추진됐다. LS는 한진을 통해 LS전선의 케이블을 운송하고 LS에코에너지의 미주·호주·동남아행 해상수출 및 베트남 내륙 운송을 진행하는 등 한진과 지속적인 협력관계를 이어오고 있다.

현재 LS이링크는 대규모 전력 사용량을 필요로 하는 대형 물류·운수업체 대상으로 기업간거래(B2B) 맞춤형 충전 솔루션을 제공하고 있다. 한진은 부산, 인천, 평택 등 주요 항만을 비롯한 전국 각지에 물류터미널을 운영하며 수도권 및 주요 광역권에 물류거점을 집중하고 있다.

양사는 연내 한진부산컨테이너터미널에 항만 물류 전동화를 추진하는 등 전국 물류거점에 총 5000㎾급의 대규모 전기 충전 인프라를 구축할 예정이다. 이는 전기트럭 100여대가 한 번에 충전 가능한 용량이다. 또 태양광 발전설비를 포함한 신재생에너지 발전소를 공동으로 개발하고 대용량 EV 충전소를 기반으로 한 차량-전력망 연계(V2G) 서비스, 가상발전소(VPP) 등 전력 신사업도 함께 추진하기로 했다.





AD

아울러 LS이링크가 보유한 대규모 충전소 운영역량을 활용, 물류·에너지 운영 데이터를 통합 관리하는 플랫폼을 공동 개발하기로 했다. 향후 합작법인(JV) 설립 등과 같은 사업 추진에 필요한 구체적인 사항은 공동 태스크포스팀 또는 별도 협의체를 통해 결정할 예정이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>