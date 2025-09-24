춘천시, 전통과 현대가 만난 춘천의 가을 27~28일 소양강문화제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충의제·길놀이로 시작하는 춘천 대표 향토문화축제

용신굿·회다지 소리 등 전통문화 발굴·복원 공연 마련

떡메치기·짚풀공예·포토부스 등 가족 체험 프로그램 풍성

전통과 현대가 어우러지는 다채로운 볼거리를 선사할 제46회 소양강문화제가 오는 27~28일 이틀간 춘천시청 광장과 봉의산 순의비 일원에서 열린다.

제46회 소양강문화제 포스터. 춘천시 제공

올해로 46회를 맞는 이번 축제는 '빛나라 소양' 주제로, 순국선열의 넋을 기리는 춘천충의제와 흥겨운 길놀이 퍼레이드, 강원 고유의 민속 공연과 청소년·어린이 공연, 다양한 체험 프로그램이 마련됐다.

문화제 첫날인 27일 봉의산 순의비에서는 순국선열의 희생을 기리는 춘천 충의제가 열린다. 이어 도청광장에서 시청광장까지는 취타대, 농악대, 태권도 시범단, 다문화가정, 어린이 등 200여 명이 참여하는 길놀이 퍼레이드가 펼쳐져 축제의 흥을 돋운다.

시청광장에서는 이날 11시 30분 개회식을 비롯해 용신굿, 우두 천렵놀이, 춘천 모심는 소리, 횡성 회다지 소리, 외바퀴 수레싸움 등 지역 고유의 전통문화 발굴·복원 공연이 이어지며 잊혀가는 민속문화를 시민들과 공유한다.

이밖에도 시청광장에서는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험과 공연이 풍성하다. 전통문화를 직접 느낄 수 있는 떡메치기, 짚풀공예, 민속놀이, 전통 다도, 한복 입기 프로그램이 운영되고 캐리커처와 페이스페인팅, 네 컷 포토부스, 풍선과 비누방울 놀이 등 현대적인 즐길 거리도 준비돼 가족 단위 관람객들의 발길을 붙잡는다.

광장에 마련된 무대에서는 춘천문화원 문화학교 수강생과 청소년 동아리, 어린이 공연팀이 다양한 장르의 공연을 선보이며 시민 참여형 무대의 열기를 더한다. 특히 시민 누구나 참여할 수 있는 랜덤 노래방과 댄스 프로그램은 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들 것으로 기대된다.

춘천시는 이번 축제를 통해 전통문화 계승, 시민 화합, 지역경제 활성화라는 세 가지 효과를 기대하고 있다.





춘천시 관계자는 "올해는 전통의식과 민속공연은 물론 가족이 함께 즐길 수 있는 체험형 프로그램을 대폭 강화했다"며 "시민과 관광객이 함께 어울리며 춘천의 매력을 느낄 수 있는 특별한 시간이 될 것"이라고 말했다.





