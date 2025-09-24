"에스컬레이터 사고 93%는 안전수칙 미준수 때문"…서울교통공사, 안전캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 맞아 3대 안전수칙 집중 안내

한국승강기안전공단과 합동 캠페인

서울교통공사는 한국승강기안전공단과 함께 추석 연휴를 앞두고 23일 2·4호선 사당역에서 ‘에스컬레이터 안전 이용 합동 캠페인’을 실시했다고 24일 밝혔다.

사당역은 2025년 기준 공사 수송 순위 6위에 해당하는 주요 환승 거점역으로, 평소에도 승객 이용이 많은 곳이다. 특히 추석 연휴를 앞두고 귀성객과 나들이 승객이 크게 늘 것으로 예상되면서 두 기관은 에스컬레이터 사고 예방을 위한 현장 중심의 캠페인을 마련했다.

최근 3년간 에스컬레이터 사고는 연평균 50건 수준으로 매년 증가세를 보인다. 실제로 2023년 43건, 지난해 52건에서 올해 9월까지는 55건을 기록했다. 사고의 93%는 승강기 안전수칙 미준수에서 비롯됐으며, 대부분 손잡이를 잡지 않고 걷거나 뛰는 등 부주의한 행동, 유모차·손수레 무리한 탑승 시도로 인한 것으로 나타났다. 에스컬레이터 사고는 연쇄 추락 등으로 다수 인명 피해로 이어질 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

이번 캠페인은 이러한 위험성을 시민에게 알리고, 스스로 안전수칙을 실천할 수 있도록 유도하는 목적이다. 현장에서는 손잡이 잡기, 걷거나 뛰지 않기, 유모차·손수레 휴대 시 엘리베이터 이용하기 등 ‘에스컬레이터 3대 안전수칙’을 집중 안내했다.

공사 직원과 공단 직원 등 총 40명이 참여해 홍보 물품을 배포하고 직접 안전수칙을 설명하며 시민들의 적극적인 참여를 독려했다. 현장에서는 “명절 때는 평소보다 서두르는 승객이 많아 사고 위험이 커진다”는 안내 방송도 여러 차례 송출됐다.

공사는 앞으로도 공단과 협력해 사고 다발역을 중심으로 합동 캠페인을 지속할 계획이다. 에스컬레이터 집중 안내방송, 역사 내 안전 홍보 영상 상시 송출 등 다양한 예방활동도 강화한다는 방침이다.





마해근 서울교통공사 영업본부장은 “시민 한 분 한 분의 실천이 안전한 지하철을 만드는 출발점”이라며 “작은 부주의가 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 에스컬레이터에서는 반드시 손잡이를 잡고 걷거나 뛰지 않는 등 기본 안전수칙 준수를 부탁드린다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

