양산시-부산대 간호대학, 아동 건강교육 협력 강화

지역아동센터 건강한 성장 지원 위한 업무협약 체결

양산시 아동보육과(과장 송성미)는 지난 23일 부산대학교 간호대학(교수 손현미)과 양산시 지역아동센터 건강교육 연계 사업 업무 협약을 체결했다.

지역아동센터 건강교육 연계 업무 협약체결. 양산시 제공

이번 사업은 2024년 첫 협약에 이어 올해도 재추진되는 것으로, 지역아동센터를 이용하는 아동들에게 체계적인 건강교육 서비스를 제공하고 건강한 성장·발달을 지원하는 것을 목표로 한다.

부산대학교 간호대학 교수, 대학원생, 학부생과 외부강사 15명 내외로 구성된 5개 팀은 양산시 지역아동센터 5곳을 직접 방문해 약 3개월간 유해 약물 사용 예방, 건강생활습관 형성과 감염병 예방, 성인지 감수성 증진을 위한 성교육 등을 진행할 예정이다.

손현미 교수는 "부산대학의 인적 자원을 활용한 이번 업무 협약이 양산시 아동들에게 긍정적인 영향을 주는 좋은 기회가 되기를 바란다"며 "지역사회 돌봄사업에 적극적으로 활동하겠다"고 말했다.





송성미 아동보육과장은 "양산시 지역아동센터의 아동들을 위해 다양한 건강교육 프로그램을 만들어 적극적인 활동을 해주셔서 감사하며, 업무 협약이 두 기관의 유기적인 협력체계를 더욱더 굳건히 하는 좋은 기회가 됐으면 좋겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

