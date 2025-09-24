트럼프 "7개 전쟁 종식" 자화자찬에 룰라 "반민주세력" 맹비난(종합2보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "유엔 제 역할 못해 내가 대신 해"

무역·국경·기후 등 성과 홍보

美 우선주의 기조 유지 재확인

에르도안 "가자, 이스라엘 집단학살 장소"

阿·亞·라틴아메리카와 연대 강조

도널드 트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 자신이 2기 집권 후 전 세계에서 7개의 전쟁을 종식시켰다고 주장하며 유엔을 강하게 비판했다. 그는 유엔이 막대한 잠재력이 있음에도 무능과 부패로 제 역할을 하지 못한다며 개혁 필요성을 강조했다. 동시에 무역·국경 정책 등에서 자신의 성과를 홍보하며 '미국 우선주의'를 앞세운 세계 질서 주도 의지를 드러냈다.

반면, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 유엔의 창립 정신을 강조하며 트럼프 대통령과 대비되는 메시지를 전했고, 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령은 "전 세계적으로 반민주 세력이 제도를 억압하고 자유를 억누르려 한다"며 사실상 트럼프 행정부를 힐난했다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 "나는 취임 7개월 만에 7개의 전쟁을 끝냈다"고 주장했다.

그는 각국 정상 중 첫 연설자로 나선 룰라 브라질 대통령에 이어 연단에 섰다. 이날 연설은 집권 2기 출범 이후 첫 유엔총회 연설로 약 1시간 동안 이어졌다.

트럼프 대통령은 캄보디아와 태국, 코소보와 세르비아, 콩고와 르완다, 파키스탄과 인도, 이스라엘과 이란, 이집트와 에티오피아, 아르메니아와 아제르바이잔 간 갈등 해결에 기여했다고 설명했다. 이어 "난 유엔으로부터 전화 한 통조차 받지 못했다"며 "유엔이 제 역할을 하기보다는 내가 이런 일을 해야 한다는 사실이 매우 안타깝다"고 지적했다.

그는 또 "내가 유엔으로부터 받은 것은 형편없는 에스컬레이터와 고장 난 텔레프롬프터뿐"이라고 덧붙였다. 이는 이날 오전 총회장으로 올라오던 중 에스컬레이터가 멈추고 프롬프터가 작동하지 않는 상황에서 연설을 시작한 경험을 농담 삼아 언급한 것이지만, 유엔의 무능을 비꼬는 뼈 있는 발언으로 해석됐다. 이어 "유엔은 엄청난 잠재력을 지녔지만 이를 제대로 발휘하지 못하고 있다"고 거듭 강조했다.

트럼프 대통령은 노벨평화상 수상에 대한 의욕을 다시 드러내며 "모두가 내가 노벨평화상을 받아야 한다고 말한다. 그러나 진정한 상은 끝없고 수치스러운 전쟁에서 더 이상 수백만 명이 희생되지 않는 것"이라고 강조했다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 강대국 간 갈등과 미국의 지원 중단으로 유엔 체제가 흔들리는 가운데 나왔다. 국제사회 협력의 상징인 외교 무대에서 유엔을 정면 비난하며 맹공에 나선 것이다.

반면 그는 연설의 상당 부분을 논란이 큰 무역, 국경, 기후 등 자신의 정책 홍보에 할애했다. 내년 중간선거를 앞두고 '미국 우선주의' 기조를 유지하겠다는 뜻을 재확인한 것이다.

그는 무역 정책과 관련해 "미국은 모든 국가와 활발한 무역·상업 교류를 원하지만 이는 공정하고 상호적이어야 한다"며 "규칙을 준수한 국가들의 공장은 모두 약탈당했다"고 말해 관세를 불가피한 조치라는 취지로 설명했다. 무역 협상에 성공한 국가 사례로는 영국, 유럽연합(EU), 일본 등과 함께 한국을 거론했다.

또 기후 변화 위기론은 "최대의 사기극"이라고 비판하고 "완전한 녹색은 완전한 파산"이라며 화석연료 중심의 에너지 정책 필요성을 역설했다.

불법이민 단속 의지도 거듭 확인했다. 그는 "불법으로 미국에 들어온다면 감옥에 가고 결국 본국으로 돌아가게 될 것"이라며 "외국에서 온 수많은 사람이 우리의 국경을 짓밟고 주권을 침해하고 끝없는 범죄를 일으키며 사회 안전망을 고갈시키는 것을 거부한다. 미국은 미국 국민의 것임을 다시 한번 분명히 선언한다"고 밝혔다.

한편 트럼프 대통령은 이날 연설에서 집권 1기 유엔총회 때와는 달리 북한을 전혀 언급하지 않았다. 그는 2017년부터 2020년까지 4년 연속 유엔총회 연설에 나섰으며, 이 가운데 세 차례 북한 문제를 거론한 바 있다. 이번에 북한을 언급하지 않은 것은 북·미 정상 간 대화 재개 가능성이 거론되는 민감한 시점에서 신중한 기조를 유지한 것일 수 있다는 해석이 나온다.

트럼프 대통령 연설 직후, 유엔총회 연단에 선 에르도안 대통령은 가자지구에서 이뤄지고 있는 가자지구에서의 이스라엘 행위를 강하게 비판하며, 팔레스타인인들이 '집단학살'(a campaign of mass extermination)이라 부를 만한 전례 없는 고통을 겪고 있다고 지적했다.

에르도안 대통령은 "가자지구는 "전쟁터가 아니라, 한쪽에는 군대가, 다른 쪽에는 무고한 민간인이 학살당하고 있는 장소"라며 "이스라엘이 집단학살 정책을 펼치고 있으며 인류는 지난 100년간 이런 잔혹함을 목격한 적이 없다"고 강조했다.

에르도안 대통령은 연설 말미에 "더 공정한 세계는 가능하다"며 유엔 개혁과 "세계는 5개국보다 크다"는 구호를 재차 강조했다. 그는 아프리카·아시아·라틴아메리카와의 연대를 강조하며 유엔의 창립 정신으로 돌아가야 한다고 촉구했다. 이는 유엔의 존재 자체를 부정하고 동맹·다자주의를 비판한 트럼프 대통령의 연설과 대비되는 메시지다.

트럼프 대통령에 바로 앞서 연설 마이크를 잡은 룰라 대통령은 트럼프 행정부를 겨냥했다. 그는 "권력기관과 경제에 대한 일방적 조치, 극우 세력의 지원을 받는 사법부 독립성에 대한 공격은 용납될 수 없다"고 말했다.

이는 미국이 자국과 갈등을 빚어온 알레샨드리 지 모라이스 브라질 대법관의 부인을 제재 대상에 올린 지 불과 하루 만에 나온 발언이었다. 모라이스 대법관은 트럼프 대통령과 가까운 것으로 알려진 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령의 쿠데타 모의 사건 재판을 맡은 핵심 인물이다.





룰라 대통령은 브라질 전임 대통령의 쿠데타 모의를 거론하며 "우리의 민주주의와 주권은 타협 대상이 아니며 양보할 수 없다"고 했다. 사실상 트럼프의 내정간섭을 비판한 것으로 해석된다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

김민영 기자 argus@asiae.co.kr

