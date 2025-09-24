ABO플라즈마, 혈장 공여자 맞춤형 신규 채장 기술 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평균 1회당 채장량 8% 이상 증가

GC녹십자는 미국 자회사 ABO플라즈마가 혈장 채취 효율성과 공여자 안전성을 동시에 높일 수 있는 신규 기술을 도입했다고 24일 밝혔다.

ABO플라즈마 CI. GC녹십자

이번 기술은 기존의 체중 기준 채장(혈장 채취) 방식에서 발전해, 혈장 공여자의 체질량지수(BMI)와 적혈구용적률등 건강 지표를 반영하는 맞춤형 방식을 적용한다. 이를 통해 공여자 개개인의 신체 조건에 맞는 채장이 가능해졌다.

특히 무리한 채장으로 인한 부담은 줄이고, 필요시 적절히 채취량을 확대할 수 있어 더욱 합리적인 기증 환경을 제공한다는 점이 이 기술의 특징이다.

실제로 적혈구용적률이 높은 공여자의 경우 이전 대비 혈장 추출량이 줄어드는 사례가 있었으며, 기준에 맞춰 채장량이 증가한 공여자도 있었다. 회사 측은 공여자 안전을 유지하면서도 효율을 높여 회당 채장량이 평균 8% 이상 증가했다고 전했다.

또한 이번 시스템은 주요 건강 지표를 공여자에게 안내해 개인의 건강 관리와 회복 속도 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

ABO플라즈마는 운영 중인 모든 혈장센터에 해당 기술을 전면 도입했다.

허은철 GC녹십자 대표이사는 "이번 기술 도입은 공여자에게 더 나은 경험을 제공하는 동시에, 혈장 사업의 구조적 효율성을 높여 글로벌 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





한편 GC녹십자는 지난 1월 ABO플라즈마 지분 100%를 인수한 후, 인수 후 통합(PMI) 과정을 진행 중이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

