쿠첸, 'KS-CQI 콜센터품질지수' 우수기업 선정

5년 연속 전기밥솥 부문 최고점

쿠첸은 2025년 'KS-CQI 콜센터품질지수' 전기밥솥 부문 우수기업으로 선정되며 5년 연속 수상했다고 24일 밝혔다.

한국표준협회(KSA)가 주관하는 'KS-CQI 콜센터품질지수'는 콜센터의 서비스품질 수준을 과학적으로 조사 및 평가할 수 있는 모델이다.

쿠첸은 'KS-CQI 콜센터품질지수'의 ▲신뢰성 ▲친절성 ▲접근용이성 ▲본원적 서비스 ▲부가적 서비스 등 평가 항목에서 우수한 평가를 받으며 2021년부터 올해까지 5년 연속으로 전기밥솥 부문에서 최고점을 획득했다.

쿠첸 고객센터는 상담 품질을 지속 점검하고 개선하는 활동을 통해 서비스 품질을 높이고 있다. 상담 녹취와 피드백을 주기적으로 분석하고 우수 상담 사례를 전 직원에게 공유해 이를 학습하고 참고할 수 있는 선순환 체계를 마련했다.





회사 관계자는 "앞으로도 최상의 서비스로 고객의 소리에 답변하는 고객센터를 운영하기 위해 노력할 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

