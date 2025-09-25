쥬스 1위 브랜드 파워…마음 가득, 감사 가득 '델몬트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[한가위 선물]롯데칠성음료, 델몬트주스 7종

한국 전통의 멋을 담은 패키지…매실·잔치집 식혜까지

롯데칠성음료가 '소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물'이라는 콘셉트로 '델몬트주스 선물세트'를 선보인다.

델몬트 1.5ℓ 페트병 선물세트는 '애정(愛情)', '감사(感謝)', '풍요(豊饒)'라는 한자 속에 과일 이미지를 넣은 한국 전통의 멋을 담은 패키지로 꾸며졌다. '제주감귤·매실·포도' 4본입의 애정 세트, '오렌지·포도·망고' 3본입의 감사 세트, '토마토·망고' 3본입의 풍요 세트 '제주감귤·매실·잔치집식혜' 3본입으로 구성된 우리가족 선물세트를 포함해 총 4종으로 구성됐다.

델몬트 소병 선물세트는 180㎖ 소병 제품을 12개씩 담았으며 '오렌지·포도 세트', '오렌지·토마토 세트', '감귤·포도·토마토 세트' 등 총 3종으로 구성됐다.

롯데칠성음료 델몬트주스 선물세트. 롯데칠성음료

AD

롯데칠성음료 관계자는 "진심을 담은 '델몬트주스 선물세트'와 함께 뜻깊고 행복한 추석 명절을 맞이할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 우리 가족을 위한 건강하고 다양한 델몬트주스를 선보이겠다"고 말했다.





AD

한편, 델몬트주스는 지난 3월 한국능률협회컨설팅(KAMC)이 조사한 '2025 한국산업의 브랜드파워(Korea-Brand Power Index, K-BPI)' 주스부문에서 1위를 차지했다. 델몬트주스는 조사가 시작된 1999년부터 올해까지 27년 연속 1위를 차지하는 부동의 결과를 유지해 2008년부터는 10년 이상 연속 1위 브랜드에게 주어지는 '골든브랜드' 인증까지 획득했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>