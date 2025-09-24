삼성중공업, 수소 연료전지 선박 '첫발'…"글로벌 협력 결실"

삼성중공업이 차세대 친환경 선박 개발에서 첫발을 내디뎠다. 장해기 삼성중공업 기술개발본부장 부사장은 "연료전지는 차세대 친환경 선박의 중요한 추진 장치"라며 "삼성중공업은 지속적인 연구개발로 수소 모빌리티 기술을 선도해 나가겠다"고 말했다. 삼성중공업은 앞서 이달 초 이탈리아 밀라노에서 열린 '가스텍 2025'에서 '용융염 원자로 추진 액화천연가스운반선'과 '8만㎥급 액화수소 운반선'의 기본설계인증을 받는 등 친환경 선박 기술 개발에 속도를 내고 있다.

암모니아 기반 수소 연료전지 추진 원유운반선

프랑스 선급으로부터 기본설계인증(AIP) 받아

"수소 모빌리티 기술 개발 선도해나가겠다"

삼성중공업이 차세대 친환경 선박 개발에서 첫발을 내디뎠다. 수소 연료전지 선박에 대한 국제 인증을 받으면서 기술 신뢰성을 확보하고 상용화 가능성을 열었다.

삼성중공업은 24일 프랑스 선급협회(BV)로부터 '암모니아 기반 수소 연료전지 추진 원유운반선'의 기본설계인증(AIP)을 획득했다고 밝혔다. 암모니아 기반 수소 연료전지는 암모니아 '크래킹' 과정을 통해 수소와 질소로 분리하고, 이 중 수소를 연료전지에 공급해 전기를 생산하는 방식이다. 수소와 산소의 화학반응을 이용해 선박을 움직이는 구조라 차세대 친환경 추진 기술로 주목받고 있다.

드라고 핀테리치 프랑스 BV 선급 부사장(오른쪽부터), 알렉스 그렉 스미치 BV 선급 선임부사장, 장해기 삼성중공업 기술개발본부 부사장, 닉 포터 AET(MISC 자회사) 사장, 자히드 오스만 MISC 사장, 김동주 삼성중공업 기술영업팀장이 최근 '암모니아 기반 수소 연료전지 추진 원유운반선' 상용화를 위한 국제 공동 개발 프로그램을 진행하기로 협약했다. 삼성중공업

이번에 인증을 받은 선박은 11만5000t급 원유운반선이다. 저온에서 빠르게 시동할 수 있고 내구성이 뛰어난 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)를 탑재했다. 삼성중공업은 5㎿급 암모니아 분해 장비 2기와 2㎿급 연료전지 6기를 선박 곳곳에 분산 배치해 안전성을 높였고 소음과 진동도 최소화했다고 설명했다.

삼성중공업은 이 과정에서 국내 기업의 장비를 적용했다. 부산에 본사를 둔 '파나시아'가 제작한 크래킹 장비와 경남 거제에 있는 '빈센'이 개발한 연료전지를 탑재했다. 여기에 말레이시아 국영 선사 MISC가 선박 운용 정보를 제공하고, 프랑스 선급이 인증과 평가를 맡아 글로벌 협업 체계를 구축했다. 이를 통해 기술 신뢰성을 확보하고 향후 경제성 평가와 상용화에도 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다고 알렸다.

장해기 삼성중공업 기술개발본부장 부사장은 "연료전지는 차세대 친환경 선박의 중요한 추진 장치"라며 "삼성중공업은 지속적인 연구개발로 수소 모빌리티 기술을 선도해 나가겠다"고 말했다.





삼성중공업은 앞서 이달 초 이탈리아 밀라노에서 열린 '가스텍(Gastech) 2025'에서 '용융염 원자로(MSR) 추진 액화천연가스(LNG)운반선'과 '8만㎥급 액화수소 운반선'의 기본설계인증을 받는 등 친환경 선박 기술 개발에 속도를 내고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

