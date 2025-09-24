삼일PwC “선제적 사업재편, 중견기업 도약 발판”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'제4회 중견기업 Sustainability 콘퍼런스' 개최

삼일PwC는 지난 23일 서울 마포구 상장회사회관에서 한국중견기업연합회와 공동으로 '제4회 중견기업 Sustainability 콘퍼런스'를 개최했다고 24일 밝혔다.

지난 23일 삼일PwC와 한국중견기업연합회가 공동으로 개최한 ‘제4회 중견기업 Sustainability 콘퍼런스’에서 참석자들이 사진 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 최창대 삼일PwC 파트너, 정영현 엠씨넥스 이사, 김재은 산업통상자원부 중견기업정책과장, 민동욱 엠씨넥스 대표, 임동욱 일신하이폴리 대표, 이호준 한국중견기업연합회 상근부회장, 홍지윤 삼일PwC 파트너. 삼일PwC

2023년 출범한 콘퍼런스는 우수 중견기업의 오너가 직접 참석해 위기 극복 경험과 혁신 성장 노하우 및 미래 전략 등을 들려주는 자리다. 이번 콘퍼런스에는 태경그룹, 일신하이폴리 등 중견기업 대표 및 임직원 80여 명이 참석한 가운데, 모바일 및 차량용 영상 솔루션 전문 기업인 엠씨넥스의 민동욱 대표이사가 자사의 성장 노하우 및 미래 전략을 공유했다.

최창대 삼일PwC 파트너는 '한국 경제가 직면한 글로벌 리스크와 구조적 산업 위기'를 주제로 한 기조 발표에서 "국가 간 무력충돌, 기후변화, 미·중 갈등 등 지정학적 긴장 심화와 중국의 기술 추격을 주요 위험요인"이라며 "특히 철강·화학·건설·유통 등 전통 주력 산업이 수익성 저하로 구조적 재편이 불가피하다"고 진단했다. 이어 "중견기업은 핵심 역량을 정확히 진단하고, 정부 정책과 맞물린 신사업 진출·인수합병(M&A)·비용 구조 개선 등으로 위기를 기회로 전환해야 한다"고 강조했다. 또한 그는 디지털 전환과 글로벌 공급망 전략을 중견기업의 필수 과제로 제시하며 "단기적 경기순환 대응을 넘어, 산업 패러다임 변화에 선제적으로 나서는 기업만이 장수할 수 있다"고 덧붙였다.

민 대표는 '창업 20주년, 매출 2조 원을 향해 달려가는 엠씨넥스'를 주제로 한 강연에서 "8M 고해상도 차량용 카메라, 나노 편광 카메라 기술, ToF 기반 3D 센싱 기술 등 첨단 기술을 선보이며 자율주행 시대를 준비하고 있다"며 "반도체 SiP 신사업 진출을 통해 전기차·자율주행차용 핵심 부품 시장에도 도전할 것"이라고 말했다.





이어진 홍지윤 삼일PwC 파트너와의 대담에서 민 대표는 2004년 창업 배경과 국산화 도전, 삼성전자·현대차에 빠르게 진입할 수 있었던 초기 성공 요인을 회고하며 "2030년 매출 2조 원 달성을 목표로, 기존 사업의 고도화·글로벌 생산기지 확장·신사업 강화·ESG 경영체계 정착을 통해 글로벌 영상 솔루션 리더로 도약하겠다"는 비전을 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

