연 1000만세트 '불티'…BTS 진의 최애 명절선물 '슈퍼 참치'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[한가위 선물]동원F&B, 추석선물세트 100여종



동원F&B가 '2025 추석 선물세트' 100여 종을 출시했다.

동원F&B는 동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께한 'BTS 진 슈퍼참치 선물세트' 등 '동원참치'만으로 구성한 선물세트의 물량을 30% 확대했다. 동원참치, 리챔 등 스테디셀러 품목에 참치액, 요리유, 소금 등 조미료를 함께 구성한 실속형 종합선물세트도 30% 이상 물량을 확대했다.

제주도와 손을 잡고 준비한 '양반 제주 톳김 세트'도 첫선을 보인다. 동원F&B는 지난 1월 제주도와 '제주 수산물 강화를 위한 MOU'를 체결했다. 브랜드 콜라보 제품도 마련했다. B2B 종합식품 계열사 동원홈푸드의 저당·저칼로리 소스 전문 브랜드 '비비드키친'과 손을 잡고 '비비드키친 스페셜 3호'를 출시했다.

동원F&B 2025 추석 선물세트. 동원F&B

AD

동원F&B(당시 동원산업)는 1984년 추석에 동원 선물세트를 처음 선보였다. 당시 참치캔은 한 캔에 약 1000원으로 고급 식품이었지만, 동원참치 선물세트는 출시 첫 명절에 30만 세트가 판매되는 등 인기를 끌었다. 이후 2006년 누적 판매 1억 세트를 초과했고, 2024년에는 2억5000만 세트 판매를 돌파했다. 최근엔 연간 1000만 세트 이상 판매되고 있다.





AD

동원F&B 관계자는 "제품 구성, 포장 등을 새롭게 한 선물세트를 마련했다"며 "40년 이상 명절 선물세트 트렌드를 이끌어 온 브랜드로 앞으로도 소비자의 니즈를 반영한 선물세트를 선보일 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>