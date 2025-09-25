"깊고 진한 맛의 품격"…100% 홍삼농축액 '홍삼정'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

[한가위 선물]정관장, 대한민국 최초 홍삼제품

6년간 지극 정성 기른 홍삼…면역력 증진, 피로 개선

대한민국 최초의 홍삼 제품인 KGC인삼공사의 '홍삼정'은 오직 계약 재배를 통해 씨앗을 뿌리기 전 2년간 땅을 고르고, 6년 동안 지극정성으로 길러 엄격한 품질 관리를 통과한 홍삼만을 엄선해 담은 100% 홍삼농축액 제품이다.

홍삼정은 홍삼 본연의 맛과 향이 풍부하고 면역력 증진과 피로 개선에 효과적이며, 사포닌과 아미노산, 아미노당, 홍삼다당체, 미네랄 등 다양한 홍삼 유효 성분을 최적화하고, 부드러운 맛과 향을 극대화한 것이 특징이다.

특히 깊고 진한 맛의 품격 있는 제품을 원한다면 홍삼정 프리미엄 라인을 추천한다. 프리미엄 라인의 대표제품인 '홍삼정 천(天)'은 6년근 홍삼 중 선별한 최상위 0.5%의 귀한 천삼(天蔘)만을 사용한다. 부드러운 맛의 품격 있는 제품을 원한다면 '홍삼정 마스터클래스'와 '홍삼정 리미티드'가 적합하다. 내부 조직이 치밀하고 홍삼 본연의 맛과 향이 뛰어난 지삼이 함유된 제품으로, 지삼은 정관장 홍삼 중 상위 2% 수준에 해당하는 고급 홍삼이다.





한편 정관장은 추석 명절을 앞두고 '추석엔 정관장으로 正하세요' 행사를 10월 9일까지 진행한다. 이번 행사에서 정관장은 가족과 지인에게 선물하기 좋은 '홍삼정', '에브리타임', '홍삼톤', '천녹', '화애락', '다보록' 등 스테디셀러뿐만 아니라 오리지널 침향으로 만든 '기다림 침향', 혈당케어 전문브랜드 'GLPro(지엘프로)' 등 정관장 전 품목을 대상으로 구매 금액대별 할인 혜택을 제공한다.





