"3개월 섭취 후 2.25㎝ 컸다"…어린이 키 성장 건기식

[한가위 선물]뉴메드엘앤비 '키클래오042'

핵심 원료 'HT042', 황기 등 천연물 배합

'키클래오042'는 국내 최초 식약처 인정 키 성장 기능성 원료인 HT042(황기추출물 등 복합물)를 개발한 뉴메드 산하의 유통 전문 판매법인 뉴메드엘앤비가 선보이는 어린이 키 성장 건강기능식품이다.

키클래오042의 핵심 원료인 HT042는 황기, 가시오갈피, 한속단 등 3가지 약재를 균형 있게 배합해 만들어진 100% 천연물 기반의 원료로서, 만 7~12세 학령기 어린이를 대상으로 한 인체 효능 평가에서 3개월 섭취 시 평균 2.25cm의 키 성장 효과를 보였다.

HT042의 키 성장 메커니즘과 성장 효과는 12건 이상의 SCI급 논문을 통해서 과학적으로 검증됐다. 특히 24주간 진행된 또 다른 임상을 통해 성호르몬이나 뼈 나이(골연령)에 영향을 주지 않으면서 키 성장을 유도하는 것이 확인돼 더욱 안심하고 섭취할 수 있다.

뉴메드엘앤비 관계자는 "키클래오042는 식약처로부터 기능성과 안전성을 인정받아 국내 최초 키 성장 원료로 정식 등록된 HT042를 주원료로 사용하고 있다"며 "HT042는 최근 연구 결과에서 면역 기능 향상 효과도 확인된 만큼 성장기 아이들의 건강을 종합적으로 관리할 수 있는 프리미엄 영양제로 키클래오042가 많은 주목을 받고 있다"고 전했다.





뉴메드엘앤비는 다가오는 추석 명절을 맞아 22일부터 29일까지 8일간 네이버 스마트스토어에서 추석맞이 프로모션을 진행한다. 행사 기간 중 키클래오042 제품 구매 시 10% 할인 및 적립금 지급, 사은품 증정 등 혜택이 제공된다.





