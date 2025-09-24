태백시, 강원도청 방문 내년 도비 확보 총력…주요 현안사업 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역발전 위한 재원 마련 나서

강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 23일 김동균 부시장을 비롯한 관계 공무원들이 강원특별자치도청을 방문하여 2026년도 주요 현안사업을 설명하고 적극적인 도비 지원을 요청했다고 24일 밝혔다.

태백시청 전경. 태백시 제공

주요 건의 사업은 ▲태백 볼링경기장 증축(14억3000만원) ▲교육발전특구 조성(30억원) ▲빛·무리 하장성 관광경관 개선(13억원) ▲한국안전체험관 축구장 시설보강(12억3000만원) ▲고원2구장 인조잔디 교체 및 노후시설 정비(5억8000만원) ▲공영주차장 3개소 조성(41억원) ▲임도시설·숲길 조성 관리(8억8000만원) ▲조탄지구 상수도 신설(9억5000만원) ▲용연동굴 관광명소화(33억원) ▲시청사 소나무 힐링숲 조성(4억4000만원) 등이다.

아울러, 장기적 가뭄대책 마련을 위해 수질보전과, 재난안전실 등을 차례로 방문해 용수 확보 관로 설치공사 등 가뭄대비 지원사업을 집중 건의하고 전환사업 및 특별교부세 확보 필요성을 설명했다.

시는 앞으로도 중앙부처 및 강원특별자치도를 지속 방문해 사업의 필요성과 당위성을 적극적으로 알리고, 안정적인 재원 확보를 위한 대응을 이어갈 계획이다.





김동균 부시장은 "이번 건의가 실질적인 예산 반영으로 이어져 시민들이 체감할 수 있는 성과로 돌아오도록 강원특별자치도와 긴밀히 협력하겠다"며 "앞으로도 지역발전 기반을 튼튼히 다질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

