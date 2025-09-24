코리아스타트업포럼, '컴업 밋츠 부산' 성황리에 마쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컴업 2025 전 심층·온라인 멘토링 등 집중 트레이닝

코리아스타트업포럼(코스포)은 지난 22~23일 이틀간 부산 벡스코에서 컴업스타즈 2025 워크숍 차원의 '컴업 밋츠 부산'을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 오는 12월 본 행사에 앞선 컴업스타즈 2025 사전 워크숍으로, 테마는 '컴업 밋츠 부산(COMEUP MEETS BUSAN)'이다. 코스포는 동기간 개최된 아시아 창업엑스포(FLY ASIA, 플라이 아시아) 2025와 협업해 참가 스타트업들에게 참관 기회와 본행사 전 역량 강화 프로그램을 제공했다.

지난 22~23일 이틀간 부산 벡스코에서 열린 '컴업 밋츠 부산'에서 참가자들이 기념 사진을 찍고 있다. 코리아스타트업포럼

AD

올해 '컴업 밋츠 부산'에는 최종 선발된 컴업스타즈 20개사와 부산 컴업스타즈로 별도 선발된 지역 스타트업 6개사, 멘토링을 담당할 '컴업하우스' 소속 펜벤처스(미국), 이랜드 차이나 EIV(중국), 신한퓨처스랩 재팬(일본), 스타트투 그룹(유럽) 등 총 60여명이 참여했다.

22일 첫날, 참가자들은 조별로 모여 '파트너십', '현지화', '투자 전략' 등 창업 관련 키워드를 중심으로 비즈니스 밋업을 진행했다. 창업가 간, 창업가와 투자자, 창업가와 생태계 관계자들이 다양하게 교류하며 네트워크를 쌓고, 스타트업 역량 강화와 투자 유치 노하우를 공유했다. 이어 컴업스타즈를 위한 모의 IR 피칭 콘셉트의 조별 활동 '창업의 달인'이 진행됐다.

생태계 속 연대의 가치를 알리는 패널토크도 열렸다. 김남국 이랜드 차이나 EIV 실장과 오은진 이너부스 대표가 함께한 '멀리 가려면 함께 가야 한다' 세션에서는 글로벌 시장 진출 시 연대와 네트워크의 중요성이 논의됐다.

23일에는 부산 스타트업 생태계 투어와 부산 컴업스타즈 역량 강화를 위한 IR 발표가 동시에 진행됐다. 생태계 투어 참가 스타트업들은 영도 카페 거리와 부산 워케이션 센터를 방문하며 지역 커뮤니티와의 연대를 강화했다. 같은 시간, 부산 컴업스타즈 6개사는 컴업 본행사 전 역량 강화를 위한 IR 발표를 통해 혁신 아이디어와 사업 경쟁력을 검증하고, 글로벌 시장 진출 가능성을 선보였다.





AD

한상우 코스포 의장은 "컴업 밋츠 부산을 통해 올해 컴업스타즈들이 글로벌 무대에서 본격적인 성장 여정을 시작할 수 있는 발판을 마련했다"며 "이번 프로그램이 해외 진출 역량과 사업 경쟁력을 강화하고, 글로벌 생태계에서 협력과 네트워크를 확장하며 지속 가능한 성장을 이어가는 계기가 되길 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>