"영양성분 한눈에"…CJ제일제당, 자체개발 엠블럼 '뉴트리체크' 도입

비비고 생선구이 8종부터 도입

CJ제일제당이 제품의 영양성분을 한눈에 확인할 수 있는 새로운 디자인을 도입한다.

CJ제일제당은 영양성분 엠블럼 '뉴트리체크(Nutricheck)'를 자체 개발했다고 24일 밝혔다. '비비고 생선구이' 8종을 시작으로 본격 도입되며, 제품 패키지 전면에 엠블럼을 추가해 소비자들이 주요 영양성분을 간편하게 확인할 수 있게 한다.

'뉴트리체크' 엠블럼 적용한 비비고 생선구이. CJ제일제당

'뉴트리체크'는 최근 주목받고 있는 '헬스앤웰니스(Health&Wellness)' 트렌드와 함께 식품을 구매할 때 영양성분을 꼼꼼히 확인하는 소비자들이 점점 늘어나고 있다는 점에 착안해 개발됐다. 빨간 핀으로 고정된 메모지를 연상시키는 직관적인 디자인으로, 영양성분(Nutrition)을 한눈에 쉽게 확인(Check)할 수 있도록 돕는다는 의미다.

CJ제일제당은 '뉴트리체크' 엠블럼을 생선구이 전 제품으로 확대할 예정이다. 또한 '저당'·'저칼로리' 등 다양한 영양 키워드를 활용해 다른 카테고리 제품에도 순차 도입할 계획이다.





CJ제일제당 관계자는 "소비자들이 제품을 선택할 때 영양 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 '뉴트리체크' 엠블럼을 도입했다"며 "앞으로도 소비자 중심의 혁신을 통해 건강한 식문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

