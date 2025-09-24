'HANARO Fn K-반도체' 국내 반도체 ETF 중 3개월 수익률 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH-Amundi자산운용은 'HANARO Fn K-반도체'의 최근 3개월 수익률이 레버리지를 제외한 국내 반도체 ETF 중 1위를 기록했다고 24일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 22일 기준 HANARO Fn K-반도체의 3개월 수익률은 36.25%로 집계됐다. 이는 레버리지를 제외한 국내 주식에 투자하는 반도체 ETF 중 가장 높은 수익률이다.

HANARO Fn K-반도체는 한국을 대표하는 반도체 기업 20종목에 투자하는 ETF다. 유동시가총액 가중 방식으로 구성한 것이 특징으로 지난 22일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 비중은 50.8%에 달한다.

국내 주식형 반도체 ETF 중 가장 높은 비중으로 최근 HANARO Fn K-반도체가 우수한 성과를 거둔 요인으로 작용했다. 최근 국내 반도체 기업을 대표하는 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM4 양산 및 납품 기대, 낸드 및 레거시 D램 가격 인상에 따른 실적 개선 전망이 반영되며 큰 폭의 상승세를 보였다.

국내 반도체 산업에 대해 비관적 시각을 지녔던 모건스탠리가 최근 긍정적인 전망을 하면서 기대감이 커지고 있다. 모건스탠리는 삼성전자를 최선호주로 선정하고 목표주가를 기존 8만6000원에서 9만6000원으로 상향 조정했다. SK하이닉스 역시 투자 의견을 상향하고 목표주가도 26만원에서 41만원으로 대폭 인상했다.

주요 반도체 ETF 가운데 삼성전기를 가장 높은 비중으로 담고 있는 점도 성과에 긍정적인 영향을 미쳤다. 삼성전기는 주요 제품인 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 수요 급증에 따른 실적 개선 기대감에 상승세를 보인다. AI 서버 한 대에 들어가는 MLCC 수가 일반 서버 대비 10배 이상 필요해 공급 부족 우려가 커졌다.

반도체 업황이 개선되면서 대형주뿐 아니라 중·소형주에도 훈풍이 불고 있다. 이에 반도체 핵심 생산공정 기업들을 담은 HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF도 지난 22일 기준으로 3개월 동안 24.61% 상승했다.





김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "AI 인프라 투자의 낙수효과가 HBM 등 첨단 반도체뿐 아니라 레거시 반도체까지 확산하는 추세"라며 "글로벌 반도체 산업의 호황이 당분간 이어질 것으로 기대되는 지금 K-반도체에 투자할 적기"라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

