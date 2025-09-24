SG서울보증, 해킹 피해 79건 중 24건 인용…1190만원 보상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SGI서울보증이 지난 7월 랜섬웨어 해킹에 따른 피해보상으로 1190만원을 지출한 것으로 알려졌다.

24일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원실이 SGI서울보증으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 22일 기준 SGI서울보증 피해신고센터에 접수된 피해 신고 건은 총 79건, 피해 주장액은 2780만원이다.

피해자들은 대체로 대출 지연에 따른 이사 지연 등 시간적 요인으로 발생한 금액에 대한 피해에 대한 보상을 요구한 것으로 알려졌다. 휴대전화 개통 지연으로 인한 피해도 있었다.

이중 피해 사실이 확인되고 인과관계가 입증된 24건에 대해 1190만원의 피해보상이 이뤄졌다. 30만원의 피해를 주장하는 피해 3건에 대해서도 보상을 검토 중이다.

나머지 52건(피해 주장 금액 총 1560만원) 중 38건은 시스템 정상화 이후 고객이 취하했다. 14건은 기각됐다.





AD

SGI서울보증은 지난 7월 랜섬웨어 해킹으로 나흘간 홈페이지가 먹통이 됐다. 이 여파로 주택담보대출, 전세대출, 휴대전화 할부 개통 등의 보증 업무 처리가 지연됐다.

SGI서울보증 본사 사옥 전경. SGI서울보증

AD





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>