이필형 동대문구청장, 시장·군수·구청장협의회로부터 공로패 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자치구 연대·지방자치 발전 기여 인정

서울 동대문구(구청장 이필형)는 23일 대한민국시장·군수·구청장협의회가 이필형 동대문구청장에게 공로패를 수여했다고 24일 밝혔다.

이필형 동대문구청장이 조동두 대한민국시장·군수·구청장협의회 사무총장에게 공로패를 받고 있다. 동대문구 제공.

AD

이번 공로패는 민선8기 3차년도 서울시 구청장협의회장으로서 이 구청장이 자치구 간 소통과 협력을 주도하고, 지방분권 강화 및 자치구 현안 공동 대응 체계를 마련해 지방자치 발전에 크게 기여한 점을 인정해 수여했다. 이 구청장은 임기 동안 실무 중심의 협의회 운영을 통해 정책 공유와 협력 기반을 확대하고 협의회 위상 강화를 위해 힘썼다.





AD

이필형 동대문구청장은 “민선8기 3차년도 구청장협의회장으로서 25개 서울 자치구를 대표해 지방자치 발전을 위해 함께할 수 있어 큰 영광이었다”며 “이번 공로패는 개인의 공로가 아닌 모든 자치구와 지방정부가 함께 만든 성과로, 앞으로도 협의회와 지방자치 위상 강화 및 주민 중심 행정을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>