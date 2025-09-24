국립금오공대, 2025 제25회 한국지능로봇경진대회 ‘지능로봇 부문 1등’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘다중 모드 변형 로봇’으로 1등 영예



국립 금오공과대학교(총장 곽호상) 지능 로보틱스연구실 소속 학생들이 재난환경에서 활약할 탐사 로봇을 개발해 '제25회 한국 지능로봇 경진대회'의 지능로봇 부문에서 각각 '최우수상(1등) 및 장려상'을 수상했다.

최우수상 수상자는 기계공학과 석사과정 김범석(팀장), 박사과정 박현빈, 기계 시스템공학 전공 4학년 정준엽, 김승혁 학생으로 구성된 '천원 돌파'팀이 '다중 모드 변형 로봇'으로 1등 상인 최우수상(경북 도지사상)을 수상의 영예를 안았다.

'천(天)원 돌파'팀이 '다중 모드 변형 로봇' 발표하는 모습/김이환기자

'다중 모드 변형 로봇'은 정형화되지 않는 극한 환경에서도 탐색, 구조, 운반 등 다양한 임무 수행이 가능하다. 로봇의 몸체를 확장해 부피가 큰 물건을 이동할 수 있고, 협소 지형에서는 몸체를 축소함과 동시에 바퀴와 다리를 활용하여 빠른 이동과 장애물을 극복이 가능하다.

창의적인 변형 구조를 통해 실제 환경에 적용할 수 있다는 상용화 가능성과 하드웨어 및 소프트웨어의 높은 완성도, 하나의 로봇이 여러 로봇을 대신할 수 있다는 경제적 효율성 측면에서 우수하다는 호평을 받았다.

과기정통부와 정보통신기획평가원(IITP)의 '학 석사연계 ICT 핵심 인재 양성사업' 및 '대학 ICT 연구센터(ITRC)'지원으로 수행된 이번 연구는 극한 환경에서 인간을 대신할 수 있는 미래 활용성이 기대된다.

한편, 기계 시스템공학 전공 3학년 배성웅, 백민재, 김민석, 이도형 학생으로 구성된 'KIT-IRL'팀도 지능로봇 부문에서 장려상에 해당하는 '한국로봇융합연구원장상'을 수상했다.

'KIT-IRL'팀의 로봇은 모듈형 구조로 제작돼 비평탄 및 복잡한 지형에서도 안정적인 주행이 가능하다

모듈 밑면에 전자석을 부착해 벽면 주행과 수직 이동이 가능하며, 단순히 지상에서만 움직이는 것이 아니라 철제 구조물 위까지 활동 영역을 넓힐 수 있다는 가능성을 보여줬다.

최우수상을 받은 김범석 학생은 "학부 때부터 3년간 로봇을 제작하며 어렵고 힘든 상황도 많았지만, 포기하지 않고 노력한 팀원들과 아낌없는 조언을 해주신 주백석 지도교수님께 깊은 감사 인사를 드린다" 며 "앞으로도 '천(天)원 돌파'라는 팀명처럼 어려운 일이 있을 때 하늘을 뚫는 노력으로 이겨내서 나라에 기여할 수 있는 로봇공학자가 되겠다"고 말했다.

경상북도와 포항시가 주최하고 한국로봇융합연구원이 주관한 '제25회 한국 지능로봇 경진대회'는 지난 13일부터 14일까지 이틀간 포항종합운동장에서 진행됐다.

올해에는 지능로봇·퍼포먼스 로봇·국방 로봇 부문에 22개 팀, 100여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다. 최우수상 1000만원, 우수상 500만원, 장려상 각 300만원의 시상금이 주어졌다.





지능 로보틱스연구실(지도교수 주백석) 소속 학생들은 앞서 '2025 리커다인 시뮬레이션 경진대회'에서도 1위에 해당하는 '금상'을 수상하며, 로봇 관련 분야 대회에서 우수한 성적을 거두고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

