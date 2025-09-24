이동환 시장 "이번 추석, 소외된 이웃 없이 모두 풍성하게 지냈으면"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동환 고양시장, 2025년 추석맞이

사회복지시설·취약계층 격려 방문

장애인직업재활시설·취약계층 가정

직접 찾아 격려·후원물품 전달

한가위를 보름여 앞둔 지난 23일 이동환 고양특례시장은 취약계층이 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 사회복지시설과 취약계층 가정을 직접 방문해 추석명절 후원물품을 전달하고 격려의 마음을 전했다.

이동환 고양시장이 취약계층 가정을 방문해 어르신의 안부를 살피고 있다. 고양특례시 제공

이날 이동환 시장은 최중증 발달장애인 직업재활시설 '나너우리작업장'과 'e스포츠훈련장', 취약계층 가정 2곳을 둘러보며 생생한 현장의 목소리에 귀를 기울이는 뜻깊은 시간을 가졌다.

'나너우리작업장'은 고양시 덕양구에 위치한 장애인직업재활시설로, 총 15명의 최중증발달장애인이 직업재활프로그램에 참여해 근로하고 있다.

발달장애인들은 이곳에서 생두 선별부터 로스팅 및 포장까지 모든 원두커피 생산공정에 직접 참여하며, 사회 구성원으로서의 자립을 꿈꾸고 있다.

이동환 고양시장이‘e스포츠훈련장’을 방문해 훈련장애인과 하이파이브를 하고 있다. 고양특례시 제공

이 시장은 시설 곳곳을 둘러보며 불편함이 없는지 살피고, 훈련장애인들과 종사자들에게 직접 명절 인사를 건네며 격려했다.

같은 건물에 위치한 e스포츠 훈련장은 최근 고양시에서 열린 스페셜올림픽코리아 전국 하계대회 e스포츠 종목에서 금메달과 은메달을 수상한 '고양시발달장애인e스포츠선수단'이 훈련하는 곳이기도 하다.

박선자 경기도회장은 "발달장애인들이 꿈과 가능성을 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원해 주시는 이동환 시장님 이하 장애인복지과 모든 직원에게 감사드린다, 덕분에 우리 모두가 이번 추석도 더욱 따뜻하게 잘 지낼 수 있을 것 같다"고 감사의 마음을 전했다.





1. 나너우리작업장을 방문한 이동환 고양시장이 훈련장애인과 직업재활프로그램에 참여하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장은 "이번 추석 연휴가 긴 만큼 주변 소외계층에 대한 따뜻한 관심이 더 요구된다"며 "우리 주변에 소외되는 이웃 없이 시민 모두가 따뜻하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 관심을 갖고 지속적으로 살피겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

