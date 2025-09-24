코람코, 자이S&D와 고급주택 개발 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신탁방식 정비사업과 도시형 고급주택 전략적 개발 협력

코람코자산신탁은 자이에스앤디와 '고급주택 개발사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 24일 밝혔다.

서울 중구 퇴계로 자이에스앤디 본사 대회의실에서 이충성 코람코 대표이사와 구본삼 자이에스앤디 대표이사를 비롯한 양사 주요 임원들이 참석한 가운데 협약식을 진행했다.

협약을 통해 양사는 ▲고급주택 사업장 정보의 상호 공유 ▲정비사업 및 일반 개발사업의 시공·신탁 참여 ▲사업구도 및 금융조달 구조 공동 검토 ▲분양성 조사 및 공사비 적정성 협의 등 다양한 영역에서 실질적인 협력 관계를 구축한다.

코람코는 국내 1위 민간 리츠운용사이자 부동산신탁회사다. 최근 수도권 중심의 정비사업 수주 확대와 함께 고급 주거시설을 타깃으로 한 신탁방식 개발사업에 집중하며 관련 업계와의 네트워크를 적극적으로 확장하고 있다. 코람코는 최근 서울 강남구 역삼1동 '모아타운' 주민제안 도시개발 공청회에 참여했다. 신탁방식 재개발 사업과 조합방식 사업의 장단점을 비교 설명하는 등 주민 및 이해관계자들과 적극적으로 소통하고 있다.

자이에스앤디는 도시형 고급주택, 주거시설, 오피스·상업시설 리모델링 등 다양한 부동산 개발 영역에서 시공·설계 역량을 바탕으로 사업을 확장하고 있는 부동산 종합서비스 업체다. '자이르네'와 '자이엘라' 등 고급 주거 브랜드 라인업을 통해 프리미엄 주거 시장에서도 확고한 경쟁력을 확보했다.

최근 창사 이래 최초로 수주 1조원을 달성하며 업계에서 큰 주목을 받는 자이에스앤디는 기존 주택 및 오피스텔 사업에서 오피스빌딩, 도시정비 사업에 이어 고급주택으로 까지 성장을 가속화하고 있다.

협약으로 코람코의 신탁방식 개발사업에 자이에스앤디가 실질적인 시공 파트너로 참여함으로써, 도심 내 고급 주거 수요에 대응하는 '프리미엄 정비사업 모델'이 구축될 것으로 보인다.

이충성 코람코자산신탁 대표는 "코람코는 단순한 금융 참여를 넘어, 정비사업의 전략 기획과 고급화된 개발모델까지 주도하는 사업자로 진화하고 있다"며 "자이에스앤디와의 협업을 통해 도심 내 고급 주거사업의 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.





구본삼 자이에스앤디 대표는 "코람코와의 협약은 고급 도시형 주택 개발 영역에서 양사의 강점을 융합할 기회"라며 "단순한 시공 참여를 넘어, 기획·설계·공사까지 유기적으로 협업하는 실질적 파트너십으로 이어질 것"이라고 기대했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

