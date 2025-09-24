[클릭 e종목]"LG디스플레이, 운영 효율화로 사업 구조 본격화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권은 24일 LG디스플레이의 목표주가를 1만6000원으로 상향했다. 사업 구조 변화에 나선 LG디스플레이의 실적 성장이 전망되면서다.

남궁현 신한투자증권 연구원은 LG디스플레이의 3분기 매출을 6조9000억원, 영업이익은 4579억원으로 전망했다. 매출은 전 분기 대비 23.7% 증가한 수치며, 같은 기간 영업이익은 흑자로 전환해 15개 분기 만에 최대 실적을 기록할 것으로 봤다.

이에 대해 남 연구원은 ▲북미 세트 업체의 스마트폰, 태블릿, 워치 신제품 출시 효과 ▲모바일 고객사 내 점진적인 시장점유율(M/S) 확대 ▲워치 내 패널 공급 경쟁사 철수 ▲성수기 진입 및 감가상각비 종료에 따른 대형 OLED 부문의 수익성 회복 ▲IT LCD 부문 제품믹스 개선 등을 이유로 들었다.

남 연구원은 LG디스플레이가 내년에도 실적 개선에 나설 것으로 전망했다. 2026년 매출은 전년 대비 3.6% 증가한 26조8000억원, 영업이익은 71.9% 증가한 1조5000억원으로 내다봤다.





남 연구원은 "주요 패널 경쟁사의 폴더블 스마트폰 및 노트북향 OLED 출하 및 동사 기술 경쟁력을 입증했다"면서 "고객사의 물량 재배분에 따른 모바일 매출을 6% 증가를 전망하며, OLED TV 대면적화에 따른 수익성 개선, LCD 제품믹스 개선 지속 영향을 근거로 판단했다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

