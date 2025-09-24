[기자수첩]금융거래는 24시간인데, 4.5일제 도입하자는 은행

AD

글로벌 시가총액 1위 금융회사인 JP모건체이스는 올해 3월 전 직원에게 주 5일 사무실로 출근을 지시했다. 팬데믹 이후 일부 부서에 도입된 하이브리드 근무제를 원점으로 되돌린 것이다. 내부 반발에도 제이미 다이먼 CEO는 "회사는 고객과 비즈니스를 기준으로 결정하는 것"이라며 '풀타임 오피스' 체제로 선회했다.

배경은 명확하다. 빠른 의사결정, 고객 대응 속도, 조직문화 유지가 금융업의 생명이라는 판단에서다. 여기에 국제금융업 특성상 24시간 대응, 감독기관 대응 등도 전원 사무실 복귀 결정의 배경으로 꼽힌다.

이 대목에서 한국 금융노조의 주 4.5일제 요구는 묘한 대조를 이룬다. 글로벌 금융사들이 근무일을 늘리고 대면을 강화하는 흐름과는 반대로 가고 있어서다. 문제는 고객이다. 지점 통폐합이 가속화하는 상황에서 근무일까지 줄면 창구 접근은 더 어려워진다. 특히 고령층·중소상공인처럼 오프라인 금융에 의존하는 계층은 직격탄을 맞을 수밖에 없다. 창구가 닫히면 디지털 전환의 사각지대에 놓인 이들이 가장 먼저 소외된다. 금융소비자 보호라는 본연의 책무를 저버린 요구라는 비판이 나올 수밖에 없다.

노조의 다른 요구도 공감대를 얻기 어렵다. 대표적인 것이 임금 5% 인상이다. 근로시간 단축을 주장하면서 동시에 되레 임금은 인상하자는 것이다. 이미 은행원들의 연봉은 평균 이상이다. 금융감독원 공시에 따르면 2024년 기준 시중 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 1인당 평균 연봉은 1억1720만원이다. 이는 5인 이상 사업장의 1인당 평균 연봉인 5338만원의 두 배가 훌쩍 넘는 수준이다. 이 외에도 금융노조는 ▲ 신규채용 확대 ▲ 정년 연장 등을 요구하며 오는 26일 총파업을 예고했다.

문제는 이 같은 요구가 금융산업의 글로벌 경쟁력 강화와는 전혀 맞닿아 있지 않다는 점이다. 해외 금융사들이 'AI·핀테크' 투자와 '고객 중심 서비스'로 승부하는 와중에, 한국 금융노조는 '근로시간 단축'과 '임금 인상'을 전면에 내세우고 있다. 결국 이런 흐름은 한국 금융을 고립시키고, 글로벌 경쟁에서 뒤처지게 만들 위험이 크다.





금융서비스는 본질적으로 신뢰와 속도의 산업이다. 치열한 글로벌 경쟁 속에서 금융 서비스 질 개선과 경쟁력 제고 논의는 빠진 채 밥그릇 챙기기식 요구만 앞세운 파업은 소비자에게 외면받을 수밖에 없다. 서비스는 무너지고, 경쟁력은 약화하며, 일자리마저 위협받는 부메랑이 될 수 있다. 물론 JP모건 사례가 정답이 아닐 수도 있다. 하지만, 근로조건에만 매몰돼 고객과 시장을 함께 보지 않는 파업이 오답임은 분명하지 않을까.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

