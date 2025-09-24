성남시, '90만8464명' 모든 시민 독감백신 무료 접종 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

547곳 동네 병의원서 나이별 차례대로

경기 성남시(시장 신상진)는 내년 4월 30일까지 모든 시민을 대상으로 한 독감백신 무료 접종 사업을 시행한다고 24일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시청 제공

현재 기준 90만8464명 시민 모두 547곳 동네 병의원(위탁의료기관)에서 무료로 독감 예방주사를 맞을 수 있다.

이를 위해 시는 사업비 155억원(국도비 43억원 포함)을 투입해 3가 백신 물량을 확보했다.

원활한 접종을 위해 나이별 차례대로 시행한다.

독감 주사를 처음 맞는 생후 6개월~8세는 2회 접종 대상자여서 지난 22일부터 우선 접종을 시작했다.

이어 △생후 6개월~13세의 1회 접종 대상자와 임신부는 오는 29일부터 △75세 이상은 10월 15일부터 △70~74세는 10월 20일부터 독감백신 무료 접종을 한다.

오는 10월 22일부터는 나이와 상관없이 시민 누구나 독감백신 접종을 받을 수 있다.

단, 조기 면역 형성이 필요한 중·고등학생과 수능 시험 예정자, 군입대 예정자는 접종 시작일을 어린이·임신부 일정과 동일하게 9월 29일부터로 한다.

접종하려면 각 해당 기간에 주소지를 확인할 수 있는 신분증, 주민등록등본(미성년자), 산모 수첩이나 임신 확인서(임신부)를 지참해 가까운 지정 병의원을 방문하면 된다.

수능 시험 예정자와 군입대 예정자는 신분증 외에 수능 접수증 또는 입대 증빙자료를 가지고 가야 한다.

지정 병의원 현황은 성남시 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.





성남시 관계자는 "모든 시민 독감백신 무료 접종은 도내 31개 시군 중에선 성남시가 2023년 처음으로 도입해 올해로 3년 차"라면서 "인플루엔자 바이러스에 대한 면역력을 높여 시민의 건강한 일상생활을 지원하고 있다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

