성남하이테크밸리, 청년친화형 아름다운거리 '미디어광장' 첫 선

미디어와 문화가 어우러진 산업단지

낮과 밤 모두 활기찬 거리로 변신

경기 성남시(시장 신상진)는 성남하이테크밸리 청년친화형 아름다운거리의 핵심 구간인 '미디어광장'을 완공하고 오는 29일 오후 5시 30분 개장식을 개최한다고 24일 밝혔다.

성남하이테크밸리 청년친화형 아름다운거리 미디어글래스월 영상. 성남시 제공

이번 개장식은 산업단지 근로자와 지역주민이 함께 즐기는 열린 문화공간이자 축제의 장으로 준비됐다. 성남시립예술단의 식전 공연과 미디어월 제막식에 이어 성남청년프로예술단의 축하 공연과 경품 추첨 등 근로자들을 위한 다양한 행사가 펼쳐질 예정이다.

성남산업단지관리공단은 개장을 기념해 '하이테크&푸드페스타'를 열어 문화공연과 기업 홍보부스, 체험 프로그램, 먹거리 마당 등 다채로운 프로그램을 운영하며 산업단지 근로자와 시민 모두가 즐길 수 있는 자리로 마련했다.

'청년친화형 아름다운거리 조성사업'은 민선 8기 공약사업으로, 사기막골로62번길·둔촌대로457번길·갈마치로 등 총 1.2㎞ 구간을 대상으로 진행된다. 야간경관 특화, 미디어광장 조성, 디자인 담장 리모델링, 쉼터 설치 등을 통해 산업단지 보행환경과 경관을 개선하는 사업이다. 총사업비 66억원이 투입되며, 산업통상자원부 '산업단지 환경개선사업 공모'에 선정돼 국비 20억원을 확보해 시 재정 부담도 줄였다.

특히 이번에 문을 여는 미디어광장은 사기막골로62번길 180m 구간에 조성됐다. 미디어글래스월(유리 미디어벽), 프로젝션 열주(영상 투사 장치), 미스트폴(안개 분수), LED월 등 다양한 콘텐츠를 갖춘 야간경관 시설이 설치돼 근로자와 시민들이 일터와 일상 속에서 쉽게 즐길 수 있는 열린 문화공간으로 자리매김할 것으로 기대된다.

시는 이번 개장을 시작으로 2026년 6월 사업이 마무리되면 성남하이테크밸리가 낮과 밤 모두 활기가 넘치는 산업단지로 거듭날 것으로 내다보고 있다.





신상진 성남시장은 "성남하이테크밸리 미디어광장 개장을 통해 산업단지 내 근로자들이 휴식과 문화생활을 누릴 수 있는 공간을 마련했다"며 "이번 청년친화형 아름다운거리 조성을 계기로 노후화된 산업단지를 산업과 문화가 공존하는 공간으로 발전시키고, 산업단지 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

