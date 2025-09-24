마크롱 "트럼프, 가자분쟁 멈춰야 노벨 평화상 가능"

"트럼프, 이스라엘에 압력 가해야"

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 23일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨 평화상을 받고 싶다면 가자지구 전쟁을 끝내야 한다고 말했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

유엔 총회 차 미국을 방문 중인 마크롱 대통령은 이날 프랑스 BFM TV와의 인터뷰에서 "오늘의 (가자지구) 현실을 직시할 때 뭔가를 할 수 있는 사람이 한 명 있다. 바로 미국 대통령"이라고 말했다. 이어 "왜냐면 우리는 가자에서 전쟁을 수행할 수 있는 무기나 장비를 공급하지 않기 때문"이라며 "미국은 그렇게 하고 있다"고 지적했다.

마크롱 대통령은 전 세계 분쟁을 해결한 공로로 노벨 평화상을 받고 싶다고 말하는 트럼프 대통령을 향해 "노벨 평화상은 이 분쟁을 멈출 때만 가능하다"고 말했다. 그러면서 "(미국이) 이스라엘 정부에 압력을 가해 가자 분쟁을 중단시키고 마침내 48명의 인질을 구출해야 한다. 또 인도적 지원 경로를 재개하고 어린이, 여성, 남성, 노인 등 사람들의 생명을 구해야 한다"며 "의지만 있으면 가능한 일"이라고 강조했다.





마크롱 대통령은 이날 트럼프 대통령과의 양자 회담에서도 가자 문제 해결을 위해 새로운 접근법이 필요하다고 말했다. 마크롱 대통령은 이스라엘이 하마스 지도부를 제거한 건 "큰 성과"라고 평가하면서도 "지금 하마스 전투원 수는 처음과 다를 바 없다. 하마스 해체는 효과가 없다"고 말했다. 그러면서 "거의 2년간의 전쟁 끝에 얻은 결과는 무엇인가"라며 "이것은 올바른 해결 방식이 아니다"라고 지적했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

