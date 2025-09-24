문체부, 중국과 K콘텐츠 저작권 보호 협력 강화

24일 부산서 한중 정부 간 회의
AI·블록체인 대응 방안 논의
정부가 중국 국가판권국과 손잡고 저작권 보호와 미래 기술 대응에 나선다.
문화체육관광부는 24일 부산 파크하얏트에서 '2025 한중 저작권 정부간회의'와 '한중 저작권 포럼'을 연다. 중국 내 K콘텐츠 저작권 침해 대응과 인공지능(AI)·블록체인 등 신기술에 따른 저작권 정책 변화가 주요 의제다.
양국은 2006년 저작권 교류·협력 양해각서를 맺고 긴밀한 관계를 유지해왔다. 2020년 중국의 저작권법 개정 과정에서 공조했으며, 한국저작권위원회가 지난해 중국 판권협회와 양해각서를 체결하는 등 교류를 확대했다. 그 결과 양국 간 콘텐츠 교역 규모는 2007년 4억3900만 달러에서 2022년 48억1900만 달러로 열한 배 가까이 늘었다.
문체부는 이번 회의에서 중국의 불법 콘텐츠 단속 활동인 '검망행동'에 한국저작권위원회와 국내 기업 참여를 요청한다. 또 중국 음악신탁관리단체의 사용료 징수 확대에도 협력을 요청한다. AI 학습 과정의 저작물 활용, 블록체인 기반 저작물 유통 등 신기술 관련 정책 동향도 공유한다.
행사에는 양국 정부뿐 아니라 콘텐츠 기업과 협회 서른두 곳이 참여한다. 한국에서는 로케트필름, 마상소프트, 아리모아 등 부산 지역 기업을 포함해 열아홉 단체, 중국에서는 텐센트·틱톡·아이치이 등 주요 플랫폼이 함께한다.
민간 교류회에서는 국내 기업들이 중국 시장 진출을 모색하고 콘텐츠 경쟁력을 알린다. 한중 저작권 포럼에서는 부산대 계승균 교수와 중국 리쯔주 변호사가 제도 변화를 분석하고, MBC C&I와 아이치이 관계자가 산업 현장 경험을 공유한다.
정향미 문체부 저작권국장은 "부산은 수도권 다음으로 콘텐츠 기업이 많은 지역"이라며 "이번 회의를 계기로 저작자의 권리를 더욱 두텁게 보호하겠다"고 말했다.
