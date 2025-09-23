천군, 갈마곡지구 도시계획도로 개통식…주민 교통편의 향상 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 홍천군(군수 신영재)은 지역 주민들의 오랜 숙원사업이었던 갈마곡지구 도시계획도로 개설 공사가 마무리됨에 따라 23일 홍천군·읍 갈마곡리 23-162번지 일원에서 개통식을 개최했다.

홍천군이 23일 지역 주민들의 오랜 숙원사업이었던 갈마곡지구 도시계획도로 개설 공사 개통식을 개최하고 있다. 홍천군 제공

이날 개통식에는 신영재 홍천군수, 박영록 홍천군의회 의장, 이강우 홍천소방서장, 문선옥 홍천교육지원청 교육장을 비롯한 지역 기관·단체 관계자들이 참석해 주민들과 함께 도로 개통을 축하했다.

갈마곡지구 도시계획도로는 총사업비 156억 4천만 원을 투입해 폭 15~21m, 연장 1,052.6m 규모로 조성됐으며, 그동안 교통 불편을 겪어온 갈마곡리 주민들의 오랜 염원을 담아 추진된 사업이다.

이번 도로 개통으로 갈마곡리 일대 교통 흐름이 원활해지고 통행 시간이 단축되는 등 주민들의 생활 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다. 또한, 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성으로 지역 균형 발전에도 긍정적인 효과가 예상된다.

신영재 홍천군수는 "그동안 불편을 감수하며, 도로 개설을 기다려주신 주민들께 진심으로 감사드린다"며 "이번 도로 개통은 주민들의 교통 편의를 높이는 동시에 삶의 질을 개선하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "홍천군은 앞으로도 주민들이 더 편리하고 안전하게 생활할 수 있도록 기반 시설 확충에 최선을 다하겠다"고 강조했다.





한편, 홍천군은 현재 추진 중인 갈마곡2지구 도시계획도로도 조속히 완료해 갈마곡리 주변 교통 환경을 더욱 개선할 계획이다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

