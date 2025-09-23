신상진 성남시장, 추석 명절 앞두고 사회복지시설 찾아 위문

노인요양·장애인거주시설 방문해 종사자와 입소자 격려
신상진 성남시장이 추석 명절을 앞두고 23일 지역 내 사회복지시설을 방문해 시설 종사자들과 입소자들을 격려하고 위문금을 전달했다.
신상진 시장은 이날 오전 수정구 소재 노인의료복지시설인 '인보의집'과 중원구 소재 장애인복지시설 '에덴의집'을 차례로 방문했다.
인보의집에서 신 시장은 어르신들을 돌보는 종사자들과 차담을 통해 현장 의견을 청취했다.
신 시장은 "어르신과 이웃들이 더 편안하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 시에서도 세심하게 살피겠다"고 말했다.
이어 장애인거주시설인 에덴의집을 찾은 신 시장은 "입소자의 손과 발이 되어 돌봄을 실천해 주시는 직원 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"며 "이곳이 입소자 여러분들에게 또 하나의 따뜻한 보금자리가 되고 있어 뜻깊다"고 말했다.
신 시장은 "모든 분들이 건강하고 즐거운 명절 되시길 바라며, 앞으로도 성남시가 든든한 울타리가 되겠다"고 덧붙였다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
