신상진 성남시장, 추석 명절 앞두고 사회복지시설 찾아 위문

노인요양·장애인거주시설 방문해 종사자와 입소자 격려

신상진 성남시장이 추석 명절을 앞두고 23일 지역 내 사회복지시설을 방문해 시설 종사자들과 입소자들을 격려하고 위문금을 전달했다.

신상진 성남시장이 23일 추석 명절을 앞두고 노인요양시설인 '인보의집'을 방문해 위문금을 전달하고 있다. 성남시 제공

신상진 시장은 이날 오전 수정구 소재 노인의료복지시설인 '인보의집'과 중원구 소재 장애인복지시설 '에덴의집'을 차례로 방문했다.

인보의집에서 신 시장은 어르신들을 돌보는 종사자들과 차담을 통해 현장 의견을 청취했다.

신 시장은 "어르신과 이웃들이 더 편안하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 시에서도 세심하게 살피겠다"고 말했다.

이어 장애인거주시설인 에덴의집을 찾은 신 시장은 "입소자의 손과 발이 되어 돌봄을 실천해 주시는 직원 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"며 "이곳이 입소자 여러분들에게 또 하나의 따뜻한 보금자리가 되고 있어 뜻깊다"고 말했다.





신 시장은 "모든 분들이 건강하고 즐거운 명절 되시길 바라며, 앞으로도 성남시가 든든한 울타리가 되겠다"고 덧붙였다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

