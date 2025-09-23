부산 기장군, 전국체육대회 앞두고 ‘생물테러 대비·대응 모의훈련’ 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유관기관 합동훈련, 현장 대응능력 강화·안전대회 준비

기장군(군수 정종복)은 최근 기장군청 차성아트홀에서 전국(장애인)체육대회를 앞두고 '생물테러 대비·대응 모의훈련'을 진행했다.

기장군이 전국(장애인)체육대회 대비 ‘생물테러 대비·대응 모의훈련’을 진행하고 있다. 기장군 제공

이 훈련은 제106회 전국체육대회와 제45회 장애인체육대회의 성공적 개최와 생물테러 위협으로부터 안전한 대회를 지원하기 위해 마련됐다.

훈련은 기장군보건소 주관으로 부산시 감염병관리과, 기장경찰서, 기장소방서, 기장군 소재 의료기관 등이 참여한 가운데 경기장 내 생물테러 의심 상황을 가정해 진행됐다.

참여 기관들은 의심환자 격리, 역학조사, 오염지역 통제·제독, 추가 발생 방지를 위한 조치 등 실제 상황에 준해 대응하며 기관 간 협조체계와 현장 대응 능력을 점검했다.





정종복 군수는 "이번 훈련을 통해 지역의 생물테러 대응 역량을 한 단계 높일 수 있었다"며 "전국체육대회 기간 중 혹시 모를 생물테러에 철저히 대비해 성공적인 대회 개최와 군민의 안전·건강을 지키는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

