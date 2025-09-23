빌라·오피스텔 미리내집 경쟁률, 평균 51.6대 1 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



매입임대주택 연계 첫 미리내집

164가구 모집에 8467명 접수

유사 유형 임대주택 대비 18배↑

서울주택도시개발공사(SH)가 신혼부부 주거 부담을 덜기 위해 도입한 비아파트 미리내집 첫 입주자 모집 결과 평균 51.6대 1의 경쟁률로 마감됐다.

오세훈 서울시장이 지난달 송파구 문정동에 위치한 '비아파트형 미리내집'을 함께 방문한 서울 베이비 엠버서더와 커뮤니티센터 내 수영장을 둘러보고 있다. 서울시 제공

SH는 소미더클래스한강 등 164가구 미리내집 입주자 모집에 8467명이 신청해 평균 51.6대 1의 경쟁률을 기록했다고 23일 밝혔다.

이번에 공급된 미리내집(신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ)은 주거형 오피스텔과 도시형생활주택 등 매입임대주택과 연계한 유형으로, 신축 아파트 임대보증금 마련이 어려운 신혼부부의 선택 폭을 넓히기 위해 마련됐다. 일반 아파트 시세 50% 수준으로 공급됐고, 출산한 가구에는 장기전세주택2로 이주 혜택을 제공한다.

이번과 비슷한 유형으로 지난 상반기에 공급된 신혼·신생아 매입임대주택 모집 공고 당시 2.87이었던 경쟁률이 18배 이상 상승했다. 교통 접근성이 좋은 입지와 빌트인 가전, 전세사기 걱정 없는 안정적인 주거 등 신혼부부 맞춤형 주거 정책에 더해 출산하면 10년 거주 후 장기전세주택2로 이주신청을 할 수 있는 출산 인센티브 등이 호응을 얻은 결과다.

단지별 경쟁률을 보면 소미더클래스한강(영등포구)이 114.8대 1로 가장 높았다. 그 다음으로는 △스카이포레(동작구) 114.1대 1 △슈프림더하이움(강서구) 70.8대 1 △르피에드 문정(송파구) 70.6대 1 △자양1034(광진구) 63.9대 1 순으로 높았다.

SH는 이날 서류심사 대상자를 발표한 후 입주자격·소득·자산·무주택 등 기준에 부합하는지를 추가 심사해 당첨자를 선정, 2026년 1월 7일 발표할 계획이다.





황상하 SH 사장은 "신혼부부, 결혼을 앞둔 예비 부부들에게 아이 낳아 키우고 싶은 양육친화적인 양질의 주거환경을 제공할 수 있도록 역량을 집중해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

