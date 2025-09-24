롯데하이마트, 전국 매장에서 '추석 세일 페스타' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주방 가전 중심, 인터넷 최저가 수준

김치냉장고·전기밥솥 등 최대 30만원 할인

롯데하이마트는 추석을 앞두고 이달 말까지 전국 310여개 매장에서 '추석 세일 페스타'를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사의 대표 할인 품목은 주방 가전이다. 쿠쿠 '트윈프레셔(6인용)' 전기밥솥은 인터넷 최저가 수준인 39만9000원에 판매한다. 또 테팔 '스모크리스 이지 그릴'은 19만9000원에, 해마루 특대형 잔치팬은 7만2000원에 선보인다.

주방가전 2개 품목을 동시 구매하면 할인 혜택을 제공하는 행사도 진행한다. 오는 26~29일 LG전자 '디오스 오브제(4도어)' 김치냉장고와 쿠첸 '듀얼프레셔(6인용)' 전기밥솥 등을 행사 카드로 동시 구매하면 최대 30만원 할인 혜택을 제공한다. 다음 달 1일부터 13일까지는 LG전자 '오브제컬렉션 식기세척기(14인용)'와 '디오스 빌트인 인덕션(3구)', 쿠첸 '풀스테인리스 듀얼프레셔 전기압력밥솥(10인용)'과 카누 '패블 커피머신' 등 행사상품 동시 구매 시 최대 14만원 할인 혜택을 제공한다.

명절 선물 수요를 고려해 안마기기, 게임기기 행사상품도 인터넷 최저가 수준에 마련했다. 행사상품으로는 바디프랜드 '팔콘SV'을 345만원에, 코지마 '더블모션'을 318만원에 선보인다. 코지마 '더블모션'은 구매 시 30만원대 상당의 '코지스툴' 발 마사지기를 증정하고, 행사 카드로 구매 시 15만원 캐시백 혜택을 추가로 증정한다.

일상생활에서 유용하게 쓸 수 있는 생활가전 행사상품들도 특가에 제공한다. 필립스 'X-9001' 전기면도기는 28만9000원, '소닉케어' 전동칫솔 4만5900원, 테팔 '프리무브 파워' 무선 다리미 8만9000원 등에 마련했다.





게임기기 할인 행사는 다음 달 12일까지 전국 매장과 온라인쇼핑몰에서 진행한다. '닌텐도 스위치 OLED' 행사상품을 인터넷 최저가 수준인 37만5000원에 제공한다. 소니 PS5 '철권8', 닌텐도 스위치2 '동키콩 바난자' 등 인기 게임 타이틀 행사상품도 최대 55% 할인해 제공한다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

