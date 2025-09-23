"공직문화에 새바람" …창원특례시 하천감시단 청렴캠페인 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청렴 실천과 환경 정화를 연계한 실천형 캠페인



경남 창원특례시는 23일 국가하천인 창원천 일원에서 하천과 전 직원이 참여한 가운데 '청렴캠페인'을 실시했다.

창원특례시 하천과, 하천감시단 청렴캠페인 실시.

AD

이번 캠페인은 추석 명절을 앞두고, 범국민 환경정비 운동인 '대한민국 새단장 캠페인'의 취지에 맞춰 마련됐다. 하천과의 청렴 특수시책인 '청렴하천도' 실천계획과 연계해 그 의미를 더했다. '청렴하천도'는 하천의 흐름을 모티브로 청렴 실천 과정을 시각화한 청렴 실천 지도로, 단계별 활동을 통해 청렴 문화를 체계적으로 내재화하기 위한 시책이다.

이날 하천과 직원들은 하천감시단으로서 ▲하천 공사현장 점검 ▲창원천 주변 환경 정화 ▲하천시설물 안전 점검 활동을 병행했으며, 앞으로도 재해 예방과 환경 개선을 위해 지속해서 실천해 나갈 계획이다.

특히 "부패 ZERO, 하천재해은 ZERO" 등의 청렴 문구가 새겨진 종량제 봉투를 활용해 활동의 상징성과 실천 의미를 더했다. 또한, 직원들의 개인 청렴 다짐 메시지와 활동사진을 부서 단체 채팅방에 공유하며, 서로를 격려하고 청렴 문화를 나누는 소통의 시간도 가졌다.





AD

오동환 하천과장은 "이번 캠페인은 단순한 청소 활동이 아닌, 청렴과 환경 보호라는 가치를 동시에 실천한 뜻깊은 시간이었다"며 "청렴을 일상 속에서 생활화하는 계기를 마련하고, 시민들에게 신뢰받는 행정을 실현하는 데 한 걸음 더 다가가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>