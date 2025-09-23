구미교육지원청, 미래역량을 키우며 함께 성장하는 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유-초-중-고 및 특수학교 관리자 104교 교(원)장, 교(원감)을 대상

경상북도 구미교육지원청(교육장 민병도)은 22일 월요일 구미교육지원청 1층 다목적 강당에서 구미 지역 유-초-중-고 및 특수학교 관리자 104교 교(원)장, 교(원감)를 대상으로 2학기 관리자 회의를 개최했다.

민병도 교육장님을 비롯하여 전입·전직·승진한 유·초·중·고·특수학교 교(원)장, 교(원)감 소개, 교육장 당부말씀, 중점 시책 및 2학기 안정적인 학사 운영을 위한 주요 업무 전달 및 협의 하고있다./김이환 기자

AD

이번 회의는 9월 1일 자로 취임한 민병도 교육장님을 비롯하여 전입·전직·승진한 유·초·중·고·특수학교 교(원)장, 교(원)감 소개, 교육장 당부 말씀, 중점 시책 및 2학기 안정적인 학사 운영을 위한 주요 업무 전달 및 협의가 이루어졌다.

특히 학생들의 안전한 등하교를 위한 학교 및 유관기관의 다각적인 안전 확보 방안과 학부모 홍보를 통한 자녀의 등하교 관심 갖기 및 아동 납치 및 유괴에 대한 경각심 고취에 깊은 논의가 진행됐다.

더불어 2학기 주요 업무 계획을 안내하고 안정적인 학사 운영을 위한 방안 협의 및 각종 현안 사업과 관련한 정보와 의견을 나눴다.





AD

민병도 교육장은 "구미 교육이 더 새롭게 새롭게 도약, 성장할 수 있도록 지원과 응원을 해 주신 관리자들에게 감사하며, 안전하고 행복한 학교 문화 만들기에 2학기에도 관심을 가지시고, 촘촘하게 살펴봐 주실 것"을 당부했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>