부산진해경제자유구역청, 보배복합지구 개발계획 변경 의결

제조 중심서 복합물류 거점 도약



글로벌 물류 클러스터 기반 마련

부산·진해경제자유구역청(청장 박성호)은 지난 22일 산업통상자원부 주관으로 열린 제145차 경제자유구역위원회에서 '부산진해 경제자유구역 보배복합지구 개발계획 변경(안)'이 심의·의결됐다고 전했다.

보배복합지구는 창원시 진해구 두동 일원 80만㎡ 부지에 산업·연구·업무·공공시설을 조성하는 사업으로, 사업시행자인 보배산업이 2027년 준공을 목표로 추진 중이다.

이번 변경은 부산항 신항 활성화와 진해신항 건설 추진에 따른 물류수요 증가, 기업 입주수요 변화 등을 반영한 것이다.

주요 변경 내용은 ▲산업시설용지 내 물류업종 추가 ▲국내 최대 규모 지하 콜드체인 시설 설치 ▲산업용지 확대와 연구·업무·공공용지 축소 ▲중대형 차량 통행을 위한 도로계획 변경 등이다.

경자청은 지난해 7월 사업시행자로부터 개발계획 변경 신청을 받은 뒤 관계 기관 협의, 5차례 주민 간담회, 자문회의를 거쳐 이번 안건을 상정하고, 박성호 청장이 직접 위원회에 참석해 물류업종 추가와 지하 콜드체인 설치 필요성을 적극 설명했다.

위원회는 보배복합지구의 전략적 입지(부산항 신항 5㎞, 진해신항 7.5㎞, 가덕신공항 13.5㎞), 물류수요 증가, 사업 타당성 등을 종합 검토한 끝에 원안대로 의결했다.

이번 변경으로 보배복합지구는 제조 중심에서 물류가 결합한 복합물류 신성장 거점으로 도약할 기반을 마련했다. 다수 물류기업이 입주의향을 밝히고 있으며, 특히 인근 130여 수산물 가공업체와 연계한 최적의 냉동·냉장 보관시설 확보를 통해 신규 투자 촉진, 지역경제 활성화, 일자리 창출 효과가 기대된다.





박성호 경자청장은 "이번 개발계획 변경 의결을 통해 보배복합지구가 항만 연계형 글로벌 물류 클러스터로 성장할 기반을 마련했다"며 "지역경제 활성화와 투자유치 확대를 위해 적극 나서겠다"고 강조했다.

보배복합지구 조감도.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

