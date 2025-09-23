‘충성! 키자니아!’… 키자니아 부산, 제53보병사단과 국군의 날 특별 캠페인 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리 아이 첫 번째 테마파크 키자니아 부산은 오는 24일부터 26일까지 제53보병사단(사단장 강관범 소장)과 어린이들을 위한 국군의 날 특별 캠페인 '충성! 키자니아!'를 개최한다.

이 캠페인은 어린이들에게 군의 직업적 가치와 국방의 중요성을 직접 체험할 기회를 제공하고, 국군의 날의 의미를 자연스럽게 되새길 수 있도록 마련됐다.

제53보병사단(부대 애칭: 충렬부대)은 1970년 부산경비단을 모체로 창설된 이후 부산과 울산 전역을 관할하며 지역사회와 긴밀히 협력해 국가 안보와 발전에 크게 기여해왔다.

캠페인 기간 어린이들은 군인 전투복을 입고 제식훈련과 드론 시뮬레이터 체험, 실제 군인과 함께하는 각개전투 체험 프로그램을 통해 군인의 역할을 직접 경험할 수 있다. 또 군악대 공연, 육군 캐릭터 인형탈 이벤트 등 다채로운 활동도 준비돼 있어 즐거움을 더할 예정이다.





AD

키자니아 관계자는 "이번 캠페인이 어린이들에게 국방의 소중함을 자연스럽게 체험하며 꿈을 키울 수 있는 의미 있는 시간이 될 것"이라며 "미래의 작은 영웅들이 즐겁게 참여하길 기대한다"고 전했다.

키자니아 부산.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>