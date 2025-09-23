월성원자력본부, 한수원지원사업 '시민평가단' 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 9월 24일부터 10월 3일까지 10일간 한수원지원사업 '시민평가단'을 공개 모집한다.

이번 시민평가단은 지역 주민의 눈높이에서 지원사업의 효과성을 점검하고 사업 추진의 투명성을 높이기 위해 마련된 제도로, 공고일 기준 만 19세 이상 경주 거주 시민이라면 누구나 지원할 수 있다.

모집 인원은 총 5명(△교육 △여성 △청년 △문화 △사회공헌 분야별 1명)이며, 접수 후 구성위원회의 심사를 거쳐 10월 중 최종 선발할 예정이다.

선발된 시민평가단은 2025년 10월부터 2026년 9월까지 1년간 활동하게 되며, 월성본부가 시행하는 각종 지원사업과 행사에 직접 참여해 사업 현장점검과 평가 회의 참석, 개선방안 제언 등 독립적이고 자유로운 활동을 펼치게 된다.





AD

시민평가단 신청 방법과 제출 서류 등 자세한 내용은 월성원자력본부 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>