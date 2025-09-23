GH, ESG경영 잘했다…국가공헌대상서 국토교통부장관상 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기주택도시공사(GH)가 23일 '2025 국가공헌대상'에서 ESG경영부문 국토교통부장관상을 받았다.

GH는 2021년 ESG 경영체제를 도입한 뒤 지방공기업 최초로 ESG 성과 화폐화 측정을 시행하는 등 공공부문 ESG경영을 선도해왔다. ESG 성과는 2023년 기준 1조4623억원에 이른다.

또 국내 최초 13층 모듈러 주택 건립으로 탄소배출량 35% 저감, 2050년까지 재생에너지 100% 전환 계획수립 등도 추진했다.

경기주택도시공사가 23일 열린 '2025 국가공헌대상'에서 ESG경영부문 국토교통부장관상을 받았다. 경기주택도시공사 제공

사회 부문에서는 전국 최대 규모의 전세피해지원센터 운영, 베이비부머 및 장애인 등 취약계층을 위한 포용적 고용 실현, 'GH 기회발전소'를 통한 스타트업 지원 등을 전개했다.

아울러 지배구조 부문에서는 공기업 최초 건설원가 정보 공개, 도민이 정책 추진에 참여하는 '도민주주단' 창단 등 투명성 및 소통 기반을 강화했다.





김용진 GH 사장은 "이번 수상은 GH의 ESG 경영 노력을 대외적으로 인정받은 뜻깊은 결과"라며, "앞으로도 지속가능한 주거환경을 조성하고, 경기도민의 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





