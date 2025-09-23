서부발전, '중대재해 제로' 100일 안전캠페인 선포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말까지 전사 안전 강화

협력사와 9대 과제 중점 추진

한국서부발전이 산업재해 취약 시기인 연말을 앞두고 전사적 안전 강화에 나섰다.

서부발전은 23일 충남 태안 본사에서 '중대재해 제로! 안전한 일터 D-100 캠페인 선포식'을 열고 100일간의 안전 활동에 돌입했다. 행사에는 태안, 평택, 서인천, 군산, 김포발전본부와 구미·공주건설본부 등 전 사업소가 화상회의로 참여했다. 선포식은 사장 격려사, 캠페인 추진계획 보고, 사업소별 안전대책 발표, 안전 서명 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

이번 캠페인은 가을·겨울철 재해 예방을 위해 2021년부터 이어온 정례 활동이다. 올해 표어는 '다시, 안전의 기본으로! 위기를 기회로!'로 정했으며, 이날부터 연말까지 100일 동안 추진된다.

서부발전은 이 기간 협력사와 함께 ▲사고 재발 예방·관리 ▲위험성 평가 내실화 ▲관리감독자 주도·근로자 참여 등 3대 활동을 중심으로 9개 세부 과제를 시행한다. 특히 통제 사각지대 발굴·개선, 고위험 작업 집중관리, 협력사와의 상생 안전을 핵심 과제로 선정해 집중 관리한다는 방침이다.

또 캠페인 기간 우수 사업소에는 포상을 수여하고, 전 직원이 안전 배지를 착용해 안전의식을 생활화하도록 할 계획이다.





이정복 서부발전 사장은 "안전은 선택이 아닌 생존이며 회사의 존립과 직결되는 중대한 과제"라며 "새로운 각오로 중대재해 근절과 안전문화 확산을 반드시 실현하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

