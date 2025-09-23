씨월드고속훼리, 추석 맞이 돌봄이웃 성금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

씨월드고속훼리㈜가 추석 명절을 맞아 돌봄이웃에게 성금 3,000만원을 전달했다. 전남사회복지공동모금회 제공

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 씨월드고속훼리㈜가 명절을 맞아 이웃사랑성금 3,000만원을 전달했다고 23일 밝혔다.

이날 목포시청 부시장실에서 진행된 전달식에는 씨월드고속훼리㈜ 이혁영 회장과 이종훈 대표와 목포시청 조석훈 부시장, 전남 사랑의열매 김동극 사무처장 및 직원 관계자가 참여했다.

씨월드고속훼리는 지난 4월 전남사랑의열매와 5년 안에 1억원 이상 기부하거나 약정하는 기업의 사회적 책임을 실천할 수 있는 고액 기부 프로그램인 '나눔명문기업'에 가입해 나눔을 실천하고 있다.

이번에 명절을 맞이해 씨월드고속훼리㈜가 전달한 성금은 목포시 내 돌봄 이웃과 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 위해 사용될 예정이다.

씨월드고속훼리 이혁영 회장은 "지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 돌봄이웃을 돕는 것은 당연한 책무다"며 "앞으로도 지속적으로 나눔을 실천하며 따뜻한 지역사회를 만드는 데 기여하겠다"고 말했다.





김동극 전남사랑의열매 사무처장은 "꾸준히 지역 사랑을 실천해주시는 씨월드고속훼리에게 깊이 감사하다"며 "전달해준 성금은 도움이 꼭 필요한 이웃들에게 소중히 사용하겠다"고 전했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

