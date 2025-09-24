한국경제연구원-선진통상포럼, '한미 관세협상 전망' 세미나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여의도 FKI타워 컨퍼런스센터서 개최

한·미 관세협상의 성과와 의미, 쟁점 검토

한국경제인협회 산하기관인 한국경제연구원은 선진통상포럼과 공동으로 24일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드룸에서 '세계질서 대전환과 한·미 관세협상 전망'을 주제로 세미나를 열었다.

세미나는 지난 한·미 관세협상의 성과와 의미를 되짚어보고 대미 투자펀드 운영방식 등 관세협상 후속조치의 구체적 쟁점들을 검토하기 위해 마련됐다. 세미나에는 김영만 산업통상자원부 통상정책총괄과장 등 학계, 연구기관, 산업계 등 각 분야 전문가 30여명이 참석했다.

허윤 선진통상포럼 회장은 개회사에서 "이 자리가 급변하는 글로벌 통상환경 속에서 한·미 관세협상의 현안을 진단하고 단순한 학술적 논의를 넘어 국가 경쟁력과 직결된 실질적 대응 전략을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 했다. 정철 한경연 원장은 "경제안보와 지정학적 요인이 중시되는 새로운 통상환경 속에서 미국과의 지속가능한 공생 전략이 필요한 시점"이라고 강조했다.

발표 세션에서는 김수동 산업연구원 글로벌경쟁전략연구단장이 '한·미 관세 협상의 분석과 쟁점 및 향후 전망'을, 조성대 한국무역협회 통상연구실장이 '세계질서 대전환을 추동하는 핵심 요인 진단 및 대응 전략 수립'을 주제로 다뤘다.





한편 통상전문가 연구모임으로 2013년에 시작된 선진통상포럼은 글로벌 통상환경 변화와 경제안보 이슈에 대한 학문적 전문성을 바탕으로 정부 정책과 산업 현장을 연결하는 가교역할을 하며 올해로 13년째 연구 활동을 이어오고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

