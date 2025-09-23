전북소방본부, 응급구조학과 학생 '현장 체험학습'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방헬기 탑승·구조장비 시연 등

전북소방본부(본부장 이오숙)는 23일 원광보건대학교 응급구조학과 재학생 30명을 대상으로 119항공대 현장 체험학습을 실시했다.

전북소방본부가 23일 원광보건대학교 응급구조학과 재학생 30명을 대상으로 119항공대 현장체험학습을 실시했다. 전북소방본부 제공

학생들은 소방 헬기에 탑승해 출동 절차를 직접 경험하고, 구조와 구급 업무를 동시에 수행하는 항공대원의 역할을 이해하는 시간을 가졌다. 이어 구조장비 시연과 유압장비 사용법, 로프 매듭법 등을 배우며 실제 현장에서 요구되는 기술을 체험했다.

또 항공응급의료서비스(EMS)에 대한 개념과 항공 장비에 대한 소개를 받으며, 일반 구급차를 운영하지 않는 항공대의 특수성과 소음·진동이 심한 환경 속에서 팀워크 훈련이 필수적인 업무 여건에 대해서도 이해를 넓혔다.

이번 체험은 미래의 항공 구급대원을 꿈꾸는 학생들에게 학업의 동기를 부여하고, 응급구조사의 미래 지향적 직무를 이해하는 소중한 시간이 됐다.





이오숙 전북소방본부장은 "이번 현장 체험학습이 학생들에게 미래 직무를 직접 경험하고 이해하는 기회가 됐길 바란다"며 "도민의 생명을 지키는 소방·구급 인재로 성장할 수 있도록 다양한 교육의 장을 마련하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

