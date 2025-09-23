전남장차연 "장애인 권리보장해 달라"…전남도청 점거 농성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장애인 이동권 보장 등 주장

회원 등 약 70여명 시위 참여

전남장차연은 23일 전남도청 윤선도홀 남문로비에서 '장애인 권리정책 실천 및 장애인 권리예산 보장'을 촉구하는 내용의 성명을 발표하고 있다.심진석 기자

AD

전남장애인차별철폐연대(이하 전남 장차연)가 '장애인 권리 보장'을 주장하며 전남도청 로비에서 점거 농성을 진행 중이다.

전남장차연은 23일 정오부터 현재까지 전남도청 윤선도홀 남문 로비에서 '장애인 권리정책 실천 및 장애인 권리예산 보장'을 촉구하는 내용의 성명을 발표한 뒤 시위에 돌입한 상태다.

이날 시위엔 전남장차연 소속 회원 70여명(경찰 추산)이 참석한 것으로 확인됐다.

이들은 '교통약자 발달장애인 이동권 보장', '장애인 콜택시 운영(차량 1대당 원전원 2.5명 배정) 예산 확보', '중증장애인 권리 중심 공공일자리 전담 인력 처우개선 보장' 등을 해 줄 것을 주장하고 있다.





AD

전남장차연은 "전남도가 자신들의 요구에 대해 구체적 검토 없이 '예산이 없다'는 등 형식적이고 책임을 회피하는 답변만 반복했다"고 시위 이유를 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>