장성군, '전국 시화전' 4년 연속 수상

(왼쪽부터) 황영애·최정혜 어르신 수상작.

전남 장성군은 황영애(83)씨가 최근 국가평생교육진흥원이 주최한 전국 성인문해교육 시화전에서 '전남도의회 의장상'을 수상했다고 23일 밝혔다. 최정혜(85)씨는 전남도 교육감상을 받았다.

황 씨의 수상작 '말로는 다 못해요'는 늦은 밤 친정 어머니와 아버지를 떠올리며 느낀 애틋한 감정과 건강하게 자란 자식들을 자랑스러워하는 마음을 담았다. 최 씨의 '어머니'는 글쓴이를 아끼고 사랑해 준 어머니에 대한 그리움을 정갈한 글씨로 녹여냈다.

이번 수상으로 장성군은 4년 연속 시화전 수상 기록을 이어가게 됐다. 황영애·최정혜 어르신은 장성군 '마을로, 가정으로, 디지털로 찾아가는 한글교실'을 통해 글을 배웠다. 문해교육사가 경로당, 마을회관, 가정 등을 직접 방문하는 성인문해교육 프로그램이다. 현재 25개 지역 200여 명의 어르신과 결혼 이민자들이 교육에 참여하고 있다.





김한종 군수는 "누구나 배움의 기쁨을 누릴 수 있도록 성인문해교육 지원을 꾸준히 확대해 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

